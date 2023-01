Troyes - OM : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match en direct

Troyes - OM. Pour cette 18e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace à Troyes pour affronter l'ESTAC. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France.

La passe de cinq pour l'OM ? Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, les Marseillais se déplacent à Troyes ce mercredi soir dans le cadre de la 18e journée du championnat de France pour tenter de poursuivre leur belle série. Pour cette rencontre, Igor Tudor sera privé d'Eric Bailly et Nuno Tavares, suspendus alors que Dimitri Payet, Jonathan Clauss et Amine Harit sont blessés. L'entraîneur olympien pourra néanmoins compter sur la dernière recrue Ruslan Malinovskyi qui pourrait effectuer ses grands débuts avec l'OM. Face à Troyes, Pape Gueye pourrait être titularisé sur l'axe gauche de la défense olympienne. En conférence de presse, le coach croate a confirmé la nouvelle position de l'ancien havrais sur le terrain : "J'ai parlé avec lui, ça dépend de lui s'il accepte de relever le défi. Je pense qu'il a les capacités pour le faire, c'est un rôle où il peut évoluer de manière positive. Il faut qu'il voit ça comme quelque chose en plus."

Du côté de l'ESTAC, les joueurs espèrent réaliser la même performance ce soir que lors de la victoire à Strasbourg (2-3) lors de la dernière journée. S'ils vont tenter de créer l'exploit face à l'OM, Lucien Agoumé, Tristan Dingomé et Wilson Odobert seront absents. En conférence de presse, le nouvel entraîneur australien de l'ESTAC Patrick Kisnorbo est revenu sur le calendrier très chargé et sur la difficulté qui attend ses joueurs ce soir : "Nous avons fait tourner en Coupe de France parce que notre effectif n'est pas aussi profond que certains clubs, nous devions donc prendre certaines décisions. Que ce soit face au PSG, à Marseille ou à Strasbourg, ce sont des matchs très difficiles pour nous, que nous abordons avec le même sérieux. Si nous perdons contre l'OM alors que nous avons reposé les cadres, ça ne voudra pas dire que la stratégie était mauvaise, mais que nous devons simplement nous améliorer. L'OM a de très bons joueurs et nous savons que ce sera évidemment un match très compliqué, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes."

À quelle heure débute Troyes - OM ?

Le coup d'envoi du match de la 18e journée de Ligue 1 opposant L'ESTAC Troyes à l'Olympique de Marseille est prévu mercredi 11 janvier à 21h00 au stade de l'Aube à Troyes (France). Hakim Ben El Hadj sera l'arbitre de cette confrontation entre le 13e et le 3e du championnat de France.

Sur quelle chaîne suivre Troyes - OM ?

Détenteur des droits TV du championnat de France, Amazon Prime Video diffusera le rencontre entre l'ESTAC et l'Olympique de Marseille.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la Ligue 1 entre Troyes et l'OM sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Amazon Prime Video.

Quelles sont les compositions probables de Troyes et de l'Olympique de Marseille ?

Troyes : Lis (G) - Balde - Salmier - Palmer-Brown - Conte - Kouame - Chavalerin - Bruus - R.Lopes - Odobert - Ripart.

OM : P.Lopez (G) - Gueye - Mbemba - Balerdi - Clauss - Rongier - Veretout - Kolasinac - Under - Guendouzi - Sanchez.

Quels sont les pronostics de la rencontre Troyes - OM ?