Troyes - OM : Marseille enfonce le clou ! Suivez le match en direct

Après une longue passe troyenne en profondeur pour Bruus, Pau Lopez anticipe la trajectoire de la passe et dégage directement en touche sans prendre de risque.

Alors qu'il reste plus de dix minutes à jouer dans le temps réglementaire, Yasser Larouci remplace Renaud Ripart.

Doubles changements pour Igor Tudor : Alexis Sanchez et Sead Kolasinac cèdent leurs places à Bamba Dieng et Pape Gueye.

Décalé par Jordan Veretout dans la surface de l'ESTAC, Cengiz Under dévisse son tir qui s'envole largement au-dessus des cages de Mateusz Lis.

Les Marseillais ne font qu'un ce soir à Troyes. Alors qu'Alexis Sanchez a centré dans la surface troyenne, l'ESTAC a amorcé une contre-attaque avec Tierno Baldé mais c'était sans compter sur les retours défensifs de Sead Kolasinac et Leonardo Balerdi.

22:12 - Les Troyens dépassés

Depuis le but du break pour l'OM, les joueurs de l'ESTAC semblent dans le dur et n'arrivent plus à mettre le pied sur le ballon.