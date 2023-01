Le replay de l'interview choc de Noël le Graët dans Bartoli Time

Retrouvez le replay complet de l'émission Bartoli Time à la suite des propos de Noël le Graët sur Zinedine Zidane.

Des propos chocs et une vague d'indignation. Invité dans l'émission de Marion Bartoli sur RMC Sport ce dimanche 8 janvier, le président de la FFF Noël le Graët a justifié la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026 et a surtout eu des propos polémiques sur Zinedine Zidane provoquant de nombreuses réactions, notamment celle de Kylian Mbappé. "Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Certains ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien, a-t-il vilipendé. Très franchement, je ne suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou qui ont des idées farfelues (...) Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne."

