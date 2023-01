Qui est Sonia Souid, l'agente qui accuse Noël Le Graët ?

Sonia Souid, agente de joueurs, a pris la parole dans les médias mardi 10 janvier pour dénoncer l'attitude de l'actuel président de la FFF Noël Le Graët.

En pleine tempête médiatique après ses propos déplacés sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët est toujours accusé d'harcèlement sexuel par plusieurs femmes et notamment Sonia Souid entre 2013 et 2017. Cette dernière a pris la parole dans les médias ce lundi 9 janvier chez BFM TV et a également accordé une interview à nos confrères de L'Equipe ce mardi 10 janvier. Très émue, elle explique que le président de la FFF la voit comme "deux seins et un cul" et que s'ils étaient plus proches, "certaines de ses idées passeraient peut être plus facilement."

Dans son long entretien, elle raconte la "drague permanente alors qu'elle ne rêvait que d'une chose, faire son métier et promouvoir le football féminin" comme le souligne L'Equipe. Elle arrivera à promouvoir ce football féminin et attirera d'une certaine façon Noël Le Graët qui souhaite lui faire rencontrer Brigitte Henriques en charge du foot féminin à la FFF, dans son appartement. Enthousiaste, Sonia Souid explique que cette dernière ne viendra finalement jamais et elle sera attendue avec deux coupes de champagne. "Je suis décontenancée. C'est quand même le président. Je suis déçue. J'ai dû changer de couleur. Je suis partie, lui disant que j'allais rejoindre mon fiancé. Il m'a laissée partir. Après, il m'a appelée régulièrement pour m'inviter à dîner..." explique-t-elle. "J'ai des messages vocaux, et quelques messages SMS : ''Est-ce que vous êtes disponible demain soir ? J'insiste.'' Ou encore il m'écrit : ''Vous me manquez''. Il veut m'inviter à des matches : des excuses pour me voir" relance-t-elle.

Qui est Sonia Souid ?

Sonia Souid est née en 1985 et est actuellement une agent de sportifs, elle est notamment responsable de la prise de poste de Corinne Diacre au Clermont Foot. Avant d'embrasser cette carrière, la jeune femme était une joueuse de volley-ball dans un cycle de sport études. Après des échecs en médecine et grâce à son président, elle deviendra agent immobilier dans le luxe, dernier tremplin avant de devenir agent de sportifs. Sonia Souid obtiendra sa licence FFF en mai 2010. Grâce à son père, elle choisit alors de commencer sa carrière d'agent au Qatar et aux Émirats arabes unis car ces pays comptent très peu d'agents Par ailleurs, sur le plan de la vie privée, elle participera également au concours de Miss France en 2004 après avoir été élue Miss Auvergne en 2003.