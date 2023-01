"Toulouse - Brest : la suite du match en direct, le Stade Brestois pas mal parti pour le moment"

16:04 - Le Toulouse FC concède un coup franc tout près de ses buts !

47ᵉ. Enorme opportunité pour le Stade Brestois ! Benoit Millot siffle un coup franc à quelques encablures du but adverse. L'occasion pour les Brestois de marquer un but de plus à la 47e minute de jeu, alors que le score en est à 0-1 dans cette 2e période.