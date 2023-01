"Rennes - PSG : compos, chaine, heure... Les infos du match"

Découvrez toutes les informations de la rencontre de la 19e journée de Ligue 1 entre Rennes et le PSG qui se joue ce dimanche 15 janvier à 20h45.

Rennes doit rebondir ! Les Bretons ont perdu lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Clermont (1-2) après avoir terminé la rencontre à 9. Et pour le faire, les hommes de Bruno Genesio peuvent compter sur leur incroyable série de 8 victoires consécutives au Rozahon Park en championnat. "Si Galette (Galtier, ndlr) est fair-play, comme on a deux joueurs importants qui sont absents (Terrier et Bourigeaud), il devrait se priver de deux joueurs importants. C'est ce qu'il va faire je pense", a plaisanté le coach rennais en conférence de presse.

Pour le PSG, l'heure est à la confirmation. Les joueurs de Christophe Galtier ont perdu il y a deux journées face à leur dauphin lensois (1-3) mais ont rectifié le tir face à Angers (2-0). D'autant plus que le trio magique devrait être reconstitué puisque Mbappé sera de retour de vacances et devrait être titulaire aux côtés de Neymar et Messi. "Kylian ne me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir gagné la Coupe du monde. Il est bien, disponible, souriant. Il s'entraîne normalement, comme un grand professionnel", a déclaré l'entraineur parisien.

A quelle heure débute le match Rennes - PSG ?

Le match Rennes - PSG débutera à 20h45 ce dimanche 15 janvier. Il se déroulera au Roazhon Park de Rennes, en Bretagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Rennes - PSG ?

C'est PrimeVideo qui diffusera cette rencontre entre Rennes et le PSG. Benoît Bastien sera l'arbitre de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Rennes - PSG ?

La plateforme digitale d'Amazon PrimeVideo sera la seule diffusion streaming disponible de ce Rennes - PSG. Un abonnement est requis pour accéder au match.

Quelles compositions probables pour Rennes - PSG ?

Bruno Genesio sera privé d'un grand nombre de joueurs pour cette confrontation face au PSG. En effet, Terrier, Omari, Bourigeaud, Santamaria, Gomis et Xeka seront absents pour la réception de l'équipe parisienne. Voici le onze probable que pourrait aligner le coach rennais : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Majer, Doué, Tait, Doku - Kalimuendo, Gouiri.

En face, Christophe Galtier a une infirmerie moins remplie et pourra, en plus, compter sur le retour de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi de retour de vacances. En revanche, Kimpembe, Nuno Mendes, Verratti et Sarabia manqueront à l'appel. Voici le onze probable des Parisiens : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Zaïre Emery, Danilo, Vitinha - Messi, Mbappé, Neymar

Quels sont les pronostics pour la rencontre Rennes - PSG ?

Le PSG est le favori de cet affrontement face à Rennes sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, les joueurs de la capitale sont à 1,50, le nul est à 4,70 et la victoire rennaise est à 5,85. Sur Winamax aussi les Parisiens sont à 1,50, le nul à 4,70 mais la victoire rennaise est à 5,80.