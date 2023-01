Victime d'un infarctus, quel est l'état de santé de Florence Hardouin ?

Quelques minutes après sa mise à pied de la FFF mercredi 11 janvier, Florence Hardouin a fait un infarctus et est actuellement hospitalisée.

Si Noël Le Graët a été mis en retrait de la présidence de la FFF pour les différentes affaires autour de lui, Florence Hardouin, la directrice générale, a été mise à pied à titre conservatoire par le Comex ce mercredi 11 janvier. Mais quelques minutes, heures, après cette décision, L'Equipe annonçait l'hospitalisation de cette dernière à la suite d'un malaise.

Prise en charge rapidement à l'hôpital, L'Equipe a révélé jeudi 12 janvier qu'elle n'a pas fait un simple malaise, mais qu'elle était en train de faire un infarctus (l'infarctus du myocarde survient lorsqu'une plaque se détache, puis se déplace et s'immobilise dans une artère coronaire. Un caillot de sang se forme autour de la plaque et interrompt l'apport de sang, privant ainsi le cœur d'oxygène NDLR). Selon les détails rapportés par le journal, Florence Hardouin a été prise de vives douleurs thoraciques après le Comex de la FFF. Un médecin s'est rendu à son domicile et lui a recommandé d'aller faire des examens complémentaires à l'hôpital. Selon les médecins, la charge émotionnelle reçue à la suite de cette éviction et le stress auraient provoqué cet infarctus. Elle est actuellement toujours en soins intensifs.

Pourquoi Florence Hardouin a été mise à pied ?

Sa mise à pied serait peut être due au style de management au sein de la FFF comme l'a évoqué le Monde en 2020 après consultation d'un rapport d'audit en interne car aucune raison officielle n'a été publiquement évoquée. "Pour certains, le style de Mme Hardouin est à la limite de l'acceptable, voire dépasse ce qui est acceptable" mettait en avant le rapport à l'époque. "Ce type de management ne peut d'aucune façon être encouragé par la Fédération. Il apparaît donc qu'un rappel sans ambiguïté doit être formulé à l'attention de Mme Hardouin. Il semble également nécessaire de voir formuler un engagement écrit, là encore sans ambiguïté, de la part de Mme Hardouin, afin de passer à un style managérial axé sur la bienveillance, sur l'accompagnement des directeurs-trices et sur des décisions concertées et non arbitraires" explique à l'époque ce rapport.