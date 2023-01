Algérie - Libye : chaine TV, heure... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de ce premier match du Championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en Algérie. Les Fennecs reçoivent donc la Libye pour la première journée du groupe A.

L'Algérie entame son Championnat d'Afrique des Nations 12 ans après sa seule et dernière apparition. Et pour débuter, les Fennecs vont avoir une certaine pression car ils évolueront à domicile dans un tout nouveau stade. Le capitaine de cette équipe nationale A', Ayoub Abdellaoui, a déclaré que sa formation était prête pour cet évènement. D'autant plus qu'il y a un an maintenant, cette équipe remportait la Coupe d'Arabie. Mais depuis, les 4 matchs sans succès avant le début de la compétition laisse un gout amer dans la bouche des Algériens qui espèrent renouer avec le succès.

La Libye n'est pas un adversaire à prendre à la légère. En effet, les Chevaliers de la Méditerranée, connaissent bien cette compétition et l'ont même gagné en 2014 lorsqu'elle s'était déroulée en Afrique du sud. Mais la préparation libyenne n'a certainement pas rassuré les supporteurs avec deux défaites en deux rencontres face à la Côte d'Ivoire (0-1) et à la République démocratique du Congo (1-3).

A quelle heure débute le match Algérie - Libye ?

Le match Algérie - Libye débutera à 20h ce vendredi 13 janvier. Il se déroulera au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, en Algérie.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie - Libye ?

C'est Bein Sports Max 6 qui diffusera cet Algérie - Libye. La rencontre sera arbitrée par le sud-Africain Abongile Tom.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Libye ?

La seule diffusion streaming disponible pour cet Algérie - Libye sera sur MyCanal. Il faudra disposer d'un abonnement pour avoir accès à la rencontre.

Quelles compositions probables pour Algérie - Libye ?

Pour cette compétition, ce sont les joueurs des championnats nationaux qui seront concernés. Il n'y aura donc pas Riyad Mahrez ou encore Youcef Belaïli dans l'effectif des Fennecs. En revanche, il est difficile, à l'heure actuelle, de prévoir les deux compositions probables de départ. Aucune information n'a fuité sur les deux onze de départ que nous réservent Madjid Bougherra et Corentin Martins.