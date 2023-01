Benjamin Mendy : ses proches étaient déjà au courant du verdict, les réactions

Déclaré non coupable pour six viols, les proches de Benjamin Mendy étaient déjà au courant du verdict.

Accusé de sept viols, Benjamin Mendy a été déclaré non coupable à l'unanimité par le jury pour six viols ce vendredi 13 janvier, le septième n'ayant pas pu être délibéré, déclenchant un nouveau procès en juin prochain. En attendant, si les ennuis judiciaires ne sont pas effacés pour le champion du monde, la victoire est tout de même très importante pour le clan Mendy qui était au courant de ce verdict selon les informations de RMC Sport. "C'est une très bonne nouvelle. On n'a jamais lâché et jamais douté de son innocence". "On est très content pour eux, poursuit une autre amie du joueur. C'était un stress pour Benjamin et Louis (Saha Matturie). Il faut avoir du mental pour surmonter ce procès et faire face à tout ça. J'espère que les gens qui l'ont insulté vont maintenant s'excuser."

La satisfaction de son avocate

Jenny Wiltshire, l'une des avocates de Benjamin Mendy, a réagi au verdict et a fait part de sa joie, mais se projette déjà vers le nouveau procès. "Mon client Benjamin Mendy tient à remercier les membres du jury pour leur dévouement et leur engagement. Il remercie également tous ceux qui l'ont soutenu, et en particulier les témoins qui ont témoigné en sa faveur face à une publicité aussi intense. Il a hâte de laver son nom des deux autres chefs d'accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu'à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage."

La réaction de Manchester City

Alors que le contrat de Benjamin Mendy avec Manchester City sera définitivement rompu dans quelques mois, le club a communiqué après l'annonce du verdict, mais n'a pas pris position. "Le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd'hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d'accusation. Le jury est suspendu pour deux chefs d'accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu'il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le Club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment."