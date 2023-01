DIRECT. Manchester United - Manchester City : les Citizens sur un fil, suivez le match en live

Tactiquement au point et piquant en contre, Manchester United s'est procuré les meilleures occasions, par Rashford notamment, alors que City affiche un morne visage, méconnaissable dans ses intentions. Suivez sur le site de L'Internaute le derby mancunien en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

14:37 - Bernardo Silva contré Bernardo Silva donne l'impression d'avoir plus d'intention et se pore à 20 mètres avant d'allumer une première mèche. C'est contré par un pied adverse.

14:36 - Aucun tir cadré Manchester City n'a tiré que deux fois de toute la première période. Ca ne lui était plus arrivé depuis 2 ans. Pire, aucune de ses deux tentatives n'a été cadrée.

14:35 - Martial sorti à la pause Peu en vue lors de la première période, Anthony Martial s'est assis sur le banc au moment de la reprise du match. Le Français a été remplacé par le Brésilien Antony.

14:34 - Reprise à Old Trafford Haaland et City donnent le coup d'envoi de la seconde période du 189e derby de Manchester.

14:18 - Tout reste à faire (0-0) Au terme d'une première période équilibrée, United et City regagnent les vestiaires dos à dos (0-0). Méconnaissables dans leur expression collective, sans intention, les Citizens ont contrôlé le ballon mais ne se sont procurés aucune occasion, gêné par l'organisation adverse et l'activité de Fred et Casemiro, notamment. Pire, ils ont failli payer cher leurs nombreuses erreurs techniques, offrant des situations de contre aux Red Devils. Par deux fois, Rashford aurait pu faire la différence mais Akanji a bien défendu sur sa ligne, avant qu'il ne pousse trop son ballon et permette à Ederson de plonger dans ses pieds. Ce 189e derby reste donc encore totalement ouvert.

14:17 - Walker de loin A 30 mètres, Walker, ne voyant aucune solution et profitant d'un marquage lointain, décide de prendre sa chance. Le tir du droit est puissant mais passe à côté du cadre à droite.

14:17 - Temps additionnel : 1 minute Il y aura une minute de temps additionnel dans ce 189e derby de Manchester.

14:15 - Varane repousse de la tête De Bruyne propose une course tranchante dans la surface à gauche. Servi, le Belge centre en rupture mais voit Varane intervenir de la tête au premier poteau.

14:14 - Inquiétude pour Rashford ? Rashford est resté au sol après un duel perdu avec Walker. L'attaquant anglais semble se tenir la cuisse gauche et grimace. Après quelques secondes et l'intervention d'un kiné, il se relève et reprend sa place.

14:11 - Mahrez se trompe Mahrez reçoit le ballon face au jeu et peut venir percuter sur son côté gauche. Aucun joueur adverse ne vient à sa rencontre, le laissant approcher. L'Algérien feinte le dribble pour une passe intérieure à De Bruyne mais ce n'est pas précis et rendu directement à la défense.

14:08 - Rashford bute sur Ederson Il y a de plus en plus d'espaces dans le dos de la défense des Citizens. Sur un nouveau ballon récupéré, Eriksen sert impeccablement Rashford dans la course. L'Anglais prend le meilleur en vitesse sur Rodri mais au moment d'entrer dans la surface pousse trop son ballon, ce qui permet à Ederson de se jeter dans ses pieds. L'Anglais enrage comme Old Trafford.

14:07 - Foden manque de précision En position de meneur de jeu, De Bruyne dépose un ballon sur la tête de Foden dans la surface à gauche du but de De Gea. L'Anglais n'est pas le plus à l'aise dans le domaine aérien et place mal ses appuis.

14:04 - Akanji sauve City ! Enorme occasion pour Manchester United ! Après un ballon cafouillé à 30 mètres du but de De Gea, Bruno Fernandes hérite de la possession et balance loin devant sur Rashford parti dans l'espace vide. Ederson part à sa rencontre dans une sortie suicidaire. L'Anglais l'élimine mais se ferme l'angle. Il rentre dans la surface, et Martial étant marqué, il décide de tenter sa chance mais son tir trop timide de l'intérieur du droit est sorti sur la ligne par Akanji.

14:02 - Mauvais décalage de Bruno Fernandes Alors que Manchester United a récupéré le ballon dans la moitié adverse, Bruno Fernandes conduit le jeu à gauche. Le Portugais voit le décalage dans le couloir et veut donner à Malacia qui a fait l'effort pour accompagner le mouvement mais sa passe est trop profonde et permet à Walker d'intervenir.

14:00 - Rashford coincé par Cancelo Manchester United procède par attaque rapide et Eriksen veut exploiter la profondeur dans le dos de la défense haute de City. Rashford se lance mais Cancelo se met dans sa course et l'empêche de prendre de la vitesse. Défense maline du Portugais.

13:57 - Incompréhension Eriksen-Fernandes Chanceux dans sa relance, Malacia permet à United d'amorcer une sortie de balle virtuose à une touche. Le ballon file à droite sur Rashford qui décide de renverser. Sa transversale est parfaite, Eriksen la laisse passer mais surprend Bruno Fernandes qui ne peut contrôler.

13:54 - Casemiro contre Haaland Laissé avec un peu trop de champ, Bernardo Silva a le temps à 25 mètres pour enrouler un centre dans la surface vers Mahrez. Malacia s'interpose mais son dégagement hasardeux retombe dans les pieds d'Haaland. Le Norvégien fait passer un frisson dans Old Trafford qui craint un but mais Casemiro se jette et contre la tentative de l'attaquant de City.

13:52 - Foden pris hors-jeu Il n'y a aucun mouvement dans le jeu offensif de City et Cancelo se hasarde à un long ballon devant pour Foden. L'Anglais est trouvé dans la surface à gauche mais le drapeau se lève pour un hors-jeu.

13:51 - Haaland et Foden en sevrage Tous deux auteurs d'un triplé à l'Etihad Stadium, Haaland et Foden sont littéralement privés de ballons depuis le début de ce 189e derby de Manchester. Les deux hommes en ont touché 3 en 20 minutes, deux pour le Norvégien et un pour l'Anglais.

13:49 - Très mauvaise option de Rodri Côté gauche, Cancelo trouve une belle ligne de passe à l'entrée de la surface pour Rodri. L'Espagnol crochète Casemiro et semble pouvoir frapper mais choisit de décaler à droite sur Mahrez. L'Algérien l'attend dans les pieds mais son coéquipier ne vise pas bien et balance sa passe trop à droite, en touche.

13:47 - City sans idée Manchester City a globalement le contrôle du rythme mais ne sait pas quoi faire avec le ballon, en raison du bon quadrillage des joueurs d'United. Haaland est pour le moment invisible et Ederson sans solution et comme un symbole envoie son dégagement en tribune.

13:44 - Martial ne trouve personne Sur un ballon perdu de De Bruyne, Bruno Fernandes ouvre tout de suite loin devant en direction de Martial. Le Français se retrouve décalé à gauche au duel avec Akanji. Il temporise, attend du soutien et glisse dans la surface. Eriksen est trop court et il faut qu'Aké se jette pour sortir le ballon d'un tacle, alors que Rashford lorgnait dessus dans son dos.

13:42 - Bruno Fernandes manque le cadre Bernardo Silva perd le ballon sous la pression de Rashford à 30 mètres de son but. Eriksen en profite et joue rapidement et sert dans la course Bruno Fernandes. Décalé sur la droite dans la surface, le capitaine des Red Devils frappe du droit mais croise trop sa tentative passant devant le but d'Ederson.

13:39 - Malacia signalé hors-jeu Sur sa première action construite et sa première phase de possession, Martial sert d'appui sur un long ballon vers l'avant. Les Red Devils développent une attaque rapide. Côté gauche, Rashford donne en retrait à Martial qui veut lui remettre dans la surface mais un défenseur de City intervient. Le ballon est dévié sur Malacia qui lui était hors-jeu au moment de la passe du Français.