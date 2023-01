Manchester United - Manchester City : heure, chaîne tv... Les infos du match

Trois mois après avoir été balayé par Haaland et consorts (3-6), Manchester United veut montrer qu'il a progressé et revenir sur les talons de son rival. De son côté, City se doit de l'emporter pour éviter de laisser filer Arsenal vers le titre.

Les joues des joueurs de Manchester United sont encore rouge, comme leur maillot, de la gifle monumentale reçue il y a à peine trois mois. Personne du côté des Red Devils n'a oublié la douleur de la leçon reçue à l'Etihad Stadium, la brutalité avec laquelle le City de Guardiola les a châtiés. Au début de l'automne, Haaland avait justifié son statut de nouvelle terreur de Premier League, signant un triplé, imité par son jeune partenaire le petit mais insaisissable Phil Foden. Six buts encaissés, pour seulement, trois marqués, et encore les deux derniers l'œuvre d'Anthony Martial le furent en toute fin de match alors que l'affaire était déjà jugée et expédiée (6-3).

Une démonstration de force qui a marqué les esprits de toutes et tous. A commencer par Erik Ten Hag. Le technicien néerlandais d'United a prévenu les siens avant cette épisode II. "Si nous jouons comme à City, alors nous n'avons aucune chance. C'est à nous de montrer que nous sommes une bonne équipe, solidaire avec la bonne attitude sur le terrain. Nous devons avoir une mentalité de gagnant, c'est ce dont nous avons besoin samedi", a-t-il lâché en conférence de presse à la veille du choc.

Des dynamiques inversées

Pour autant, en trois mois, les choses ont bien changé. La Coupe du monde est passée par là, cassant les rythmes et rebattant les cartes. Et à Manchester, les dynamiques se sont inversées. A la ramasse en début d'exercice, les Red Devils ont depuis début novembre changé de carburation et enchaînent les bonnes performances, à mesure que le collectif bâti par l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam se structure. Cela fait maintenant huit matches consécutifs toutes compétitions confondues qu'ils remportent. Une bonne série qui leur a permis de s'arrimer solidement au Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions, et de ne pointer qu'à quatre longueurs du richissime voisin.

Aussi, cette après-midi, les Red Devils auront à cœur de maintenir leur rythme, portés par la réussite et la forme insolente de Marcus Rashford, auteur d'au moins un but lors de ses huit derniers matches à domicile, et leur course vers les sommets du Championnat, bien qu'Arsenal apparaisse intouchable cette saison. Les Gunners justement, City aimerait bien continuer à leur mettre la pression et qui sait profiter d'un faux-pas. Cinq points les séparent, ce qui est beaucoup et très peu à la fois. Toutefois, les dernières sorties des hommes de Guardiola ne prêtent pas à un optimisme débridé. Ainsi en milieu de semaine, ils ont coulé à Southampton, quittant la League Cup par la petite porte (0-2). Une performance collective qui n'a pas plus au technicien catalan.

"Nous n'étions pas préparés à jouer dans cette compétition pour arriver en demi-finale. Nous n'étions pas prêts. Si nous jouons de cette façon (dans le derby de Manchester), nous n'avons aucune chance", a lâché désabusé Pep Guardiola. Le technicien espagnol attend une réaction d'orgueil de ses hommes, qu'ils affichent un visage plus conquérant et conforme à leurs ambitions, à l'image de ce qu'ils avaient produit le week-end dernier en Cup face à un Chelsea réduit à l'impuissance (4-0). En l'espace d'un quart d'heure en première période, les Citizens avaient réglé l'affaire, plantant trois buts avant de gérer leur avance et de se qualifier sans mal pour le 4e tour de la Cup. C'est cette version conquérante que Guardiola espère voir au Théâtre des Rêves pour donner à nouveau des cauchemars aux Red Devils. A moins que ces derniers restent sur leur lancée et anéantissent les rêves du voisin de conserver sa couronne.

Le coup d'envoi du match de la 18ème journée de Premier League entre Manchester United et Manchester City sera donné sur les coups de 13h30, à Old Trafford.

Le derby de Manchester entre United et City sera diffusé en exclusivité par le groupe Canal+ et accessible sur la chaîne Canal+Foot, antenne nouvellement créée et dédiée exclusivement, comme son nom l'indique, au football.

La rencontre entre le Manchester United dirigé par Erik Ten Hag et le Manchester City de Pep Guardiola sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Manchester United : 4,00 / Nul : 3,85 / Manchester City : 1,86

Parions Sport : Manchester United : 3,95 / Nul : 3,80 / Manchester City : 1,84

Winamax : Manchester United : 3,95 / Nul : 3,80 / Manchester City : 1,86

Manchester United : De Gea – Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Malacia – Casemiro, Bruno Fernandes, Eriksen – Antony, Martial, Rashford.

Manchester City : Ederson – Walker, Akandji, Aké, Cancelo – Gündogan,Silva, De Bryune – Foden, Mahrez, Haaland.