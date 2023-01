DIRECT. Real Madrid - FC Barcelone : le triomphe catalan, le résumé du match

22:45 - La démonstration du Barça, le résumé du match

Il ne faut pas forcément être grand pour paraître immense. Du haut de son mètre soixante-treize, Gavi ne dominera jamais physiquement les défenseurs adverses mais il n'en a pas besoin. A Riyad au coeur du désert saoudien, le milieu catalan a rayonné au point d'éblouir toute l'assistance et d'aveugler un Real Madrid, soudain vieillissant et dépassé par la fougue d'un gamin de 18 ans. Le joueur formé à la Masia a survolé cette finale de la Supercoupe d'Espagne et entraîné dans son sillage tout le FC Barcelone. Positionné sur l'aile gauche, dans un rôle inhabituel lui qui évolue plutôt en milieu relayeur au coeur du jeu, il a été partout. Agressif dans les duels, vif au pressing et disponible pour prendre l'espace et offrir des solutions à ses partenaires. En guide, c'est lui qui éclaircissait le ciel catalan peu après la demi-heure de jeu.

Les Catalans dominaient déjà allègrement par leur engagement et leur vivacité dans les transmissions, De Jong apportant du liant en compagnie de Pedri au milieu et soulageant Busquets, mais ne trouvaient pas la faille. Dès l'entame, il n'avait manqué que quelques centimètres pour qu'Araujo reprenne d'un tacle le coup franc brossé au second poteau par Pedri. Un peu plus tard, Lewandowski avait vu Courtois détourné sur le poteau sa tentative depuis l'entrée de la surface. Cela chauffait de plus en plus et la défense madrilène finissait par craquer. A 25 mètres de son but, Camavinga se faisait piquer le ballon par Busquets. Derrière, Pedri trouvait Lewandowski qui en une touche décalait à gauche Gavi. Le natif de Los Palacios y Villafranca, près de Séville, croisait sa frappe du gauche et trompait le portier belge. Ce but fut loin de réveiller le Real Madrid. Au contraire, il galvanisa les Blaugranas et juste avant la pause, idéalement lancé par De Jong, Gavi, encore lui, s'engouffrait dans le boulevard ouvert par Carvajal à gauche. Fixant son défenseur, il glissait un centre à ras de terre à Lewandowski. A bout portant, le Polonais ne se faisait pas prier et se délectait de l'offrande.

Plus que les deux buts, Barcelone donnait l'impression de jouer trop vite pour son adversaire. Une sensation qui se vérifia encore ensuite. Si Courtois s'interposa avec son pied droit sur une frappe croisée de Dembélé, ce n'était que pour retarder l'échéance. A la 69e, Gavi, encore, jaillissait dans le rond central pour récupérer un ballon. Après l'avoir transmis à Lewandowski, il proposait un appel à gauche que le Polonais servait. Aux abords de la surface, il aperçut la course de Pedri dans le dos d'un Kroos apathique, et adressa un centre millimétré que son compère de la Masia venait couper victorieusement. Le coup de grâce. A 3-0, les Catalans n'avaient plus rien à craindre, surtout pas de ce Real Madrid amorphe à l'image de Kroos et Modric. Rarement le champion d'Europe en titre était passé à ce point à côté d'un match, et d'une finale de surcroit. Le but tardif de Benzema ne changeait rien au constat d'échec et au gouffre séparant les deux équipes. L'avenir le dira mais cette finale aura peut-être été le passage de témoin entre un Real Madrid trahi par ses cadres trentenaires et un Barca porté par ses adolescents flamboyants : Baldé, Pedri et surtout Gavi, qui du haut de son mètre soixante-treize a paru immense et ouvert peut-être une nouvelle ère blaugrana, sous le patronage de Xavi.