Real Madrid - FC Barcelone : heure, chaîne tv... Les infos du match

Tous deux qualifiés aux tirs au but, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent en finale de la Supercoupe d'Espagne avec en jeu le premier titre de la saison espagnole.

Le désert de la péninsule arabique est devenu un lieu de villégiature pour les grandes épreuves sportives du début d'année. Un mois après la finale de la Coupe du monde au Qatar et alors que le Dakar parcours les sables saoudiens, un autre évènement sportif prend place au cœur du désert. Comme l'année dernière et en 2020, la ligue de football espagnol a pris le parti de délocaliser sa Supercoupe, une mini-compétition réunissant quatre équipes avec à la clé le premier trophée de la saison. Une manière d'exporter le football espagnol et de toucher un autre public comme des sponsors. S'il y a bien des raisons pour une telle délocalisation, celles relatives au terrain ressemblent à s'y méprendre dans la péninsule ibérique.

Xavi : "Tu rêves de jouer des finales contre le Real Madrid"

Invités à participer, le Betis Séville et Valence ont fait mieux que figurer et ont poussé leurs adversaires aux tirs au but mais à la fin, ce sont bien le FC Barcelone et le Real Madrid qui se sont qualifiés pour la finale. Une première depuis que la compétition a adopté ce format à quatre et une pub grandiose pour l'organisateur saoudien. La saison passée, ce Clasico avait bien eu lieu aussi mais en demi-finale pas exactement le même enjeu. Cette fois, Blaugranas et Merengues disputent une finale dans un match où il est toujours affaire de suprématie. En conférence de presse, Xavi n'a pas caché son enthousiasme, lui qui il y a une dizaine d'années encore était sur le terrain pour affronter l'éternel rival. "Quand tu es gamin, tu y penses, tu rêves de jouer des finales contre le Real Madrid et que tout le monde te voie", traduit l'ancien métronome catalan, vainqueur de la Supercoupe contre le Real en 2011.

Cette fois, c'est bien sur le banc qu'il vivra cette finale, sa première en tant qu'entraîneur. Passionné, Xavi tente de transmettre ce feu qui l'anime, comme en demi-finale quand il a motivé ses hommes à redoubler d'efforts. "On n'a pas peur, on n'est pas anxieux. On a devant nous une chance en or de gagner un titre qui nous procurerait une confiance énorme", a-t-il soutenu. Une ambition contagieuse et dont le groupe blaugrana a bien besoin alors qu'il n'a pas brillé lors de ses deux dernières sorties, avec une qualification arrachée en prolongations en Copa del Rey et donc aux tirs au but il y a trois jours. Deux matches qui ont aussi mis en valeur ses ressources morales. Une satisfaction autant que disposer d'un effectif au complet. "On arrive avec tout notre effectif de disponible, c'est une grosse différence. On essaiera de mettre en place notre jeu, de contrôler leurs transitions et de les déstabiliser en défense, où ils sont très forts. Dans le jeu, en vérité, ça ne changera pas beaucoup du clasico d'octobre (défaite barcelonaise 1-3)", prédit Xavi.

Ancelotti invaincu depuis 2010

De l'autre côté du terrain, le Real Madrid ne fera aucun cadeau. Le club s'est fait une spécialité des finales, tout comme son entraîneur. En effet, Carlo Ancelotti, auréolé de 24 titres depuis qu'il est sur les bancs, n'a tout simplement plus perdu une finale (sur un match) depuis près de 13 ans et un Community Shield en 2010 contre Manchester United (1-3). Une boulimie qui est loin de l'avoir rassasié. "On se bat chaque jour précisément pour cela, pour parvenir à une finale. L'équipe est motivée et en confiance, car nous sommes habitués à ce type de pression. Tous les titres sont importants pour ce club. Ils nous procurent de la motivation, de la confiance, ils amènent la bonne ambiance... Il y a beaucoup de choses en jeu sur ce match", avoue le technicien italien, comme le 100e titre de l'histoire de la Maison Blanche, selon ses propres statistiques. "Nous sommes dans un club très exigeant, qui ne te permet pas de penser que tu as déjà assez gagné. On a des joueurs qui ont commencé à gagner en 2013, qui continuent à gagner aujourd'hui, et qui ne se lassent jamais de gagner. Et cela n'arrivera jamais, parce qu'ils ont des ressources mentales très profondes", enchaîne-t-il.

Le fait d'affronter le FC Barcelone démultiplie encore les enjeux et la volonté de briller. Question de rivalité et d'histoire. Dans cette quête incessante, Ancelotti devrait s'appuyer sur ses cadres, à commencer par Benzema de retour à un bon niveau après son forfait de dernière minute avant le début du Mondial. "Karim est revenu, cela nous donne beaucoup de confiance pour les prochains matches. Je le sens très motivé, il s'entraîne bien, c'est une pièce très importante de notre collectif. L'équipe a bien pallié son absence durant la première partie de saison, et maintenant il va beaucoup nous aider sur a deuxième moitié", assure l'ancien milanais. Il sera avec Kroos ou Carvajal parmi les tauliers chargés de montrer la voie à leurs jeunes coéquipiers. En face, Barcelone a perdu cette habitude et convoquera d'autres forces. "Quoiqu'il advienne, la saison continuera. Mais avec un titre en poche, tout est différent. Nous avons l'obligation de gagner ce titre", exhorte Xavi, plus motivé que jamais à briser la série de son homologue italien et de décrocher son premier titre d'entraîneur en blaugrana. Qui de l'élève ou du maître, de l'aspirant ou du calife trouvera dans le désert l'oasis de ses ambitions ?

Le coup d'envoi de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera donné sur les coups de 20h, au King Fahd Stadium de Ryad (Arabie Saoudite).

La finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera diffusée en exclusivité et en clair sur l'antenne de La Chaîne L'Equipe.

La rencontre entre le Real Madrid dirigé par Carlo Ancelotti et le FC Barcelone guidé par Xavi sera accessible en streaming sur le canal 21 de la TNT.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy – Valverde, Kroos, Camavinga – Rodrygo, Vinicius, Benzema (cap.).

FC Barcelone : Ter Stegen – Sergi Roberto, Araujo, Koundé, Alba – Buquets (cap.), Gavi, Pedri – Dembélé, Lewandowski, Fati.