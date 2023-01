Algérie - Ethiopie : heure, chaîne TV, streaming... Comment suivre le match ?

Deuxième match du Championnat d'Afrique des Nations pour l'Algérie qui affronte l'Ethiopie ce mardi 17 janvier.

Après une victoire étriquée face à la Libye, les Fennecs de l'Algérie visent une deuxième victoire ce mardi 17 janvier face à l'Ethiopie dans le cadre de la deuxième journée du Championnat d'Afrique des Nations. Accroché par le Mozambique lors du premier match, les Ethiopiens espèrent faire bonne figure. "Ce match est un défi pour nous, nous allons affronter une bonne équipe algérienne dans un stade qui sera plein à craquer. Le plus important est de récupérer entre les deux matchs. Les Algériens ont joué avant nous, donc ils seront plus frais physiquement. Nous allons aborder ce match avec l'intention de gagner pour se relancer dans la course à la qualification au tour suivant. Nous sommes prêts à jouer face à l'Algérie avec une confiance totale", a affirmé Abate lors d'une conférence de presse.

"Nous avons bien entamé le tournoi en battant d'entrée la Libye (1-0), il s'agit d'une victoire précieuse qui nous a permis de reprendre confiance. Nous sommes en train de bien préparer ce match important face à l'Ethiopie, à nous de faire le job pour gagner et se qualifier" a de son côté expliqué Zakaria Draoui le milieu défensif de cette équipe d'Algérie.

À quelle heure suivre Algérie - Ethiopie ?

Le coup d'envoi du deuxième match du Championnat d'Afrique des Nations aura lieu à 20h au stade de Baraki

Sur quelle chaîne suivre Algérie - Ethiopie ?

La rencontre n'est pas diffusée en France. Pour la suivre, il faudra disposer de Canal + Afrique et et sur la chaîne A3. La diffusion en streaming sera également difficilement accessible.