Riyadh Season Team - PSG : heure, chaine tv, compos... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de ce match de gala entre Riyadh Season Team et le PSG qui se tient ce jeudi 19 janvier à 18h et qui pourrait être la dernière confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La Riyadh Season Team est une équipe composée de joueurs de deux équipes saoudiennes, celle d'Al Hilal et celle d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Parmi ces éléments on retrouvera évidemment Cristiano Ronaldo mais aussi de anciennes connaissances comme Luiz Gustavo, Talisca ou encore Moussa Marega.

En face, le PSG pourrait se servir de ce match pour relancer une bonne dynamique après son deuxième revers de la saison en Ligue 1 face à Rennes le week-end dernier (0-1). Les hommes de Christophe Galtier auront ensuite quelques jours de récupération pour aborder le 16e de finale de Coupe de France ce lundi où ils affronteront le club amateur de Pays de Cassel.

A quelle heure débute le match Riyadh Season Team - PSG ?

Le match Riyadh Season Team - PSG débutera à 18h ce jeudi 19 janvier. Il se déroulera au King Fahd Stadium de Riyad en Arabie Saoudite.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Riyadh Season Team - PSG ?

C'est Bein Sports 2 qui retransmettra cette rencontre entre Riyadh Season Team et le PSG. L'arbitre de la rencontre n'est pas encore connu.

Quelle diffusion streaming pour le match Riyadh Season Team - PSG ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Riyadh Season Team - PSG sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour Riyadh Season Team - PSG ?

Du côté de l'équipe locale, la composition sera probablement composée d'anciennes têtes européennes du football. Bien évidemment, elle sera menée par Cristiano Ronaldo qui pourrait être accompagné par l'ancien joueur du FC Porto, Moussa Marega. Voici le onze probable de Riyadh Season Team : Al-Owais - Jang, Al-Amri, Mado - Talisca, Gustavo, Pereira, Carrillo - Martinez - Ronaldo, Marega.

Pour le PSG, Christophe Galtier devrait s'appuyer sur son trio offensif de stars avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Au milieu Renato Sanches et Carlos Soler devraient être titulaires. Voici le onze probable des Parisiens : Navas - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Ruiz, Sanches, Soler - Neymar - Messi, Mbappé.