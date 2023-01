DIRECT. OM - Rennes : suivez le match en live

Balerdi alerte Sanchez dans le dos de la défense rennais mais Alemdar suppléé sa défense et renvoie le danger.

Suite à un coup franc de Bourigeaud mal repoussé, Adrien Truffert contrôle et enchaine de volée mais ce n'est pas du tout cadré.

Ce sont les Rennais qui ont donné le coup d'envoi de cet OM - Rennes et ils reçoivent un accueil hostile du peuple marseillais qui a encore comblé les tribunes du Vélodrome.

Le coup d'envoi de cet OM - Rennes va être donné dans cinq minutes. Les deux formations vont pénétrer sur la pelouse du stade Vélodrome et se préparer à jouer ce 16e de finale de la Coupe de France .

Il y a quelques mois, l'OM et Rennes s'affrontaient à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul (1-1) et Matteo Guendouzi a été l'un des principaux protagonistes en inscrivant les deux buts.

C'est rare mais il fait assez froid ce soir sur la capitale phocéenne pour cet OM - Rennes. Il fait 4 degrés et un vent souffle dans l'antre marseillaise. En revanche la pelouse du Vélodrome semble être en bon état, ce qui pourrait permettre aux acteurs de bien combiner.

Si Marseille s'est déjoué plutôt facilement de Hyères en 32es de finale, les Bretons ont eu plus de mal face à un ancien pensionnaire de Ligue 1. En effet, Rennes ne s'est imposé que 2-1 sur la pelouse de Bordeaux sans montrer une grande supériorité.

C'est un élément d'avant match qui a secoué la planète marseillaise. En effet, Pablo Longoria a appris que son défenseur ivoirien Éric Bailly avait été suspendu 7 matches après son vilain geste en 32es de finale de la Coupe de France face à Hyères. Mais au-delà de la sanction, le président phocéen s'est plain d'avoir appris ce chiffre à travers la presse. "Si véritablement notre joueur est suspendu sept matchs, ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision dans la presse sans même prendre la peine d’avoir notifié la sanction et prévenu le club concerné. C’est un manque de respect", a pesté Pablo Longoria.

20:24 - Les compositions d'équipes

Les deux compositions d'équipes d'OM - Rennes sont officielles. Du côté olympien, Jonathan Clauss n'est toujours pas rétablit et Issa Kaboré est absent. Le coach croate a donc choisi Ünder dans le couloir droit et profite du retour de Nuno Tavares pour le placer à gauche. Voici le onze de départ composé par Igor Tudor : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Ünder, Rongier (c), Veretout, Tavares - Malinovskyi, Sanchez, Guendouzi.

En face, Bruno Genesio n'a pas à sa disposition Martin Terrier ou Steve Mandanda et a décidé de faire jouer son équipe en 3-5-2. Le onze breton : Alembar - Wooh, Rodon Theate - Traoré, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Truffert - Gouiri, Doué.