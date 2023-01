Pays de Cassel - PSG : heure, compos, chaîne TV... Les infos du match

Après une qualification rocambolesque, l'US Pays de Cassel (R1) s'apprête à vivre une soirée de gala face aux stars du Paris Saint-Germain.

Le grand livre de la Coupe de France va s'enrichir d'un nouveau chapitre, un de ses contes qui ont bâti sa légende entre un géant professionnel et le petit poucet amateur. Une rencontre des extrêmes avec d'un côté le tout puissant Paris Saint-Germain et sa constellation de stars, et de l'autre, l'US Pays de Cassel, modeste pensionnaire de Régionale 1, le sixième échelon national. Deux mondes, n'ayant pas vocation à se côtoyer, appeler à partager le même terrain à l'occasion d'un seizième de finale.

Une qualification tourmentée

Une affiche à laquelle l'US Pays de Cassel a bien cru ne pas pouvoir participer. En effet, après avoir battu la JA Drancy au 8 e tour (1-1, 3 t.a.b. 2), le club nordiste avait obtenu sa qualification pour les 16es de finale sans jouer, bénéficiant de l'exclusion de Wasquehal et Reims Saint-Anne après une bagarre générale, et hérité du PSG. Une joie de courte durée puisque le Comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) avait revu sa position et fait rejouer le match début janvier, avec la victoire des Wasquehaliens (0-0, 4 t.a.b. 2). Très affectés par le revirement fédéral, les amateurs de Pays de Cassel durent préparer en urgence son 32 e de finale, en forme de derby nordiste. Un match piège dont il a toutefois su se sortir, réalisant l'exploit de sortir le voisin pensionnaire de N2, au bout de la séance de tirs au but (1-1, 5 t.a.b. 4). Une juste récompense pour un club, né en 2018 de la fusion d'Arnèke, Hardifort, Noordpeene-Zuytpeene et de Bavinchove- Cassel, six petites communes des Flandres qui cumulent 6.500 habitants.

Un match de gala

Commencée le 4 septembre dernier sur la pelouse de Ferrain Association Neuvilloise 96 (3-0) et après 8 tours franchis, l'aventure des Flamands change de dimension avec la montagne parisienne à affronter. L'écart de niveau est démentiel. En tant qu'amateurs, on est très heureux de vivre ce genre de moment. Mais on est aussi dans l'appréhension car on a conscience de la montagne qui va se dresser en face de nous (…) On est un club de R1 qui va affronter ce qui se fait de mieux en France, voire en Europe. On aura déjà une tâche extrêmement difficile sportivement donc, si on n'est pas concentrés, cela risque de tourner en grosse déconvenue", a confié Samuel Goethals à la FFF. Le jeune entraîneur de l'US Pays de Cassel (34 ans) sait l'immensité de ce qui attend les siens mais aussi la chance qui leur est faite. Cette chance, ils entendent la saisir et en profiter d'autant qu'ils

évolueront dans un contexte exceptionnel. En effet, ce n'est pas à domicile mais à Lens et dans un stade Bollaert plein qu'ils accueilleront les champions de France. Une délocalisation comme une habitude pour les amateurs, qui a disputé 12 matches sur 14 à l'extérieur, en raison d'un terrain non adapté et la livraison ce mois-ci seulement d'un synthétique

En pensant au Bayern

Des habitudes qui risquent de ne pas suffire pour inquiéter le rival du soir. Car le Paris Saint-Germain ne vient pas en touriste dans le Nord. Après un détour (lucratif) en Arabie Saoudite, le club parisien s'est reconcentré sur les affaires domestiques et Christophe Galtier a une idée précise de ce qu'il attend de ses joueurs. Loin de galvauder la Coupe de France, l'ancien technicien de Lille a mobilisé tout son groupe, à l'exception des blessés et de Lionel Messi, laissé au repos. A commencer par Mbappé et Neymar sont attendus titulaires à Bollaert. "Jouer contre un club amateur, c'est l'histoire de la Coupe de France. Chaque année, il y a de grosses surprises, il va falloir être sérieux, nous jouerons dans un stade plein qui ne nous a pas réussi la dernière fois. Nous irons là-bas avec la meilleure équipe possible, nous voulons nous qualifier et élever notre niveau de jeu. Je veux retrouver des automatismes, de l'intensité a martelé Galtier. Ce dernier n'a pas apprécié les dernières sorties de son équipe, marquées par des défaites à Lens (1-3) et Rennes (0-1). "Sur les derniers matches, nous ne sommes pas parvenus à imposer une pression haute sur l'adversaire", a-t-il regretté en plus de l'attitude de ses joueurs. Cette rencontre est l'occasion de corriger le tir car dans un coin de sa tête Galtier pense déjà au huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, où la moindre faiblesse sera punie. A trois semaines du premier grand rendez-vous de sa saison, le PSG n'a plus le temps de tergiverser et de s'interroger sur son jeu. Encore moins de se ridiculiser face à des amateurs.

À quelle heure aura lieu le match US Pays de Cassel – PSG ?

Le 16ème de finale de Coupe de France entre l'US Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain devrait débuter aux alentours de 20h45, du côté du stade Bollaert à Lens.

Sur quelle chaîne sera diffusée le match US Pays de Cassel – PSG ?

La rencontre entre l'US Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de France sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Quelle diffusion en streaming pour le match US Pays de Cassel – PSG ?

La rencontre entre l'US Pays de Cassel de Samuel Goethals et le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Quels sont les pronostics pour le match US Pays de Cassel – PSG ?

BetClic : US Pays de Cassel : 60 / Nul : 20 / Paris Saint-Germain : 1,01

Parions Sport : US Pays de Cassel : 45 / Nul : 22 / Paris Saint-Germain : 1,01

Winamax : US Pays de Cassel : 60 / Nul : 20 / Paris Saint-Germain : 1,01

Quelles sont les compositions probables de l'US Pays de Cassel et du PSG ?