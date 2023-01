Dani Alves accusé de viol : le témoignage glaçant de la plaignante, que risque le joueur ?

Accusé de viol, le Brésilien Dani Alves aurait déjà changé à plusieurs reprises son témoignage.

Présent à la surprise générale dans le groupe du Brésil au Qatar lors de la Coupe du monde 2022, Dani Alves fait désormais la une des journaux pour une sombre histoire. L'ancien joueur du PSG est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans dans une boîte de nuit barcelonaise dans la nuit du 30 décembre. Si dans un premier temps le Brésilien a indiqué qu'il ne connaissait pas la jeune femme, il aurait changé de version à plusieurs reprises à cause notamment de preuves vidéos accablantes selon les médias espagnols.

Après avoir nié donc, Dani Alves aurait expliqué qu'il l'avait vu la jeune femme, mais qu'il ne s'était rien passé. Dans la dernière version, vendredi 20 janvier il aurait admis avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais de manière consentante. À aucun moment le footballeur aurait avoué une quelconque violence lors de sa garde à vue.

Quelles sont les preuves ?

Selon les informations des médias espagnols El Periódico et de Globo, les images de la caméra de la boîte de nuit de Sutton le 30 décembre dernier, montreraient que Dani Alves et la victime présumée seraient restés dans une salle de bains pendant environ 14 minutes pour la victime et 16 minutes pour Dani Alves. Des prélèvements biologiques prouveraient également la présence du joueur dans cette salle de bain VIP. Comme l'explique RMC, la plaignante s'est ensuite rendue directement à l'hôpital Clínic pour des examens médicaux. Selon les journaux espagnols, ces tests auraient détecté la présence de sperme sur sa robe déchirée. Une plainte sera déposée le 2 janvier.

Quel est le récit de la plaignante ?

D'après les différents journaux espagnols, la "victime" et Dani Alves auraient dansé ensemble ce fameux soir dans la boite de nuit jusqu'à ce que le joueur "porte sa main à son pénis à plusieurs reprises, qu'elle retire effrayée". Vers 4h30 du matin, il lui aurait demandé de le suivre jusqu'à une porte. Dans les toilettes de la discothèque, "Alves l'a obligée à s'asseoir sur lui, l'a jetée au sol, l'a forcée à lui faire une fellation, ce à quoi elle a activement résisté, l'a giflée, l'a soulevée du sol et l'a pénétrée jusqu'à ce qu'il éjacule". Cette dernière aurait essayé de quitter la salle de bain, mais en a été empêchée par le joueur.

Que risque Dani Alves ?

Le juge a indiqué que dans ce genre d'affaire, en cas de condamnation, l'histoire pouvait être réglée par une compensation financière, mais la victime présumée ne veut pas d'argent et souhaite que "justice soit faite". D'après la presse catalane TV3, Dani Alves se serait comporté de manière totalement narcissique auprès de la juge chargée du dossier. L'ancien défenseur du FC Barcelone encoure une peine allant de 4 à 12 ans d'emprisonnement si l'agression est jugée comme une "pénétration par voie vaginale, anale ou orale" selon le juge d'instruction en charge de l'enquête en Catalogne.