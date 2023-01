Pourquoi Blaise Matuidi participe à "Qui veut être mon associé?" sur M6 ?

Ancien footballeur professionnel, Blaise Matuidi participe à l'émission de M6 "Qui veut être mon associé?" ce mercredi 25 janvier.

Retraité de l'équipe de France depuis 2018 et du monde du football depuis décembre 2022, Blaise Matuidi s'est reconverti dans le monde de l'entreprenariat depuis plusieurs années, anticipant son après carrière de sportif. Le temps d'une soirée ce mercredi 25 janvier, l'ancien joueur du PSG prendra place sur le siège du jury de l'émission "Qui veut être mon associé?" sur M6. L'année dernière, le joueur avait déjà passé une petite tête en visio et confirme son intérêt pour ce monde de l'entreprise comme il a expliqué auprès du Parisien.

"Cela m'est venu sur mes dernières années à Paris puis en Italie. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont donné envie de m'ouvrir à ce monde-là. D'autant que le football ne dure qu'un temps. Il fallait donc penser à demain. Et finalement, le don de soi, l'esprit de leadership, le sens du sacrifice… Il n'y a pas tellement de différences entre un sportif de haut niveau et un entrepreneur. Même si ça n'a pas été facile. J'ai dû m'accrocher. Mais c'est aussi ce qui me plaît : rien n'est acquis et on peut décrocher la lune si on s'en donne les moyens. Un peu comme au foot en fait."