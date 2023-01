"OM - Monaco : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du choc en direct"

OM - Monaco. Véritable choc de la 20e journée du championnat de France, l'Olympique de Marseille reçoit le 4e de la Ligue 1, l'AS Monaco. En cas de succès, les Marseillais ont l'occasion de distancer leurs adversaires du soir. Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

C'est la grosse affiche du week-end en Ligue 1 : l'Olympique de Marseille reçoit dans son stade Vélodrome l'AS Monaco, 4e du championnat de France. Une affiche de gala où les Olympiens ont l'occasion de prendre huit points d'avance sur les Monégasques qui eux, pourraient réaliser le bon coup de week-end en cas d'exploit à Marseille. Pour ce choc, Igor Tudor sera privé de Pau Lopez (problème musculaire) mais également Eric Bailly (suspendu), Amine Harit (blessure au genou) et Jonathan Clauss, insuffisamment remis de sa blessure à l'adducteur gauche. L'entraîneur olympien s'attend à une rencontre très équilibrée malgré la victoire de ses joueurs à l'aller : "Ce match aller contre Monaco fut assez étrange. L'ASM est un adversaire très fort, avec des joueurs de haut niveau. On a grandi depuis ce match mais on va affronter un adversaire du même niveau que nous samedi. On aura un gros test."

De son côté, l'AS Monaco peut revenir à deux points de l'OM en cas de succès, une occasion que les Monégasques ne veulent pas rater. Pour ce déplacement chez le troisième du championnat de France, Philippe Clement sera privé de Mohamed Camara (suspendu) mais il pourra compter sur le retour de Kevin Volland. En conférence de presse, l'entraîneur de Monaco est revenu sur le scénario du match aller : "A l'aller, ça n'avait pas tourné du bon côté. J'avais revu le match, on ne méritait pas de perdre."

À quelle heure débute OM - Monaco ?

Le coup d'envoi de la grande affiche de la 20e journée de Ligue 1 opposant Marseille à Monaco est prévu samedi 28 janvier à 21h00 au stade Vélodrome de Marseille (France). Jérémie Pignard sera l'arbitre du choc entre les troisièmes et quatrièmes du championnat.

Sur quelle chaîne suivre OM - Monaco ?

Détenteur des droits TV du match du samedi soir (21 heures) de la Ligue 1, Canal+ Sport 360 diffusera la rencontre entre l'OM et l'AS Monaco.

Si vous souhaitez regarder le choc de la 20e journée du championnat de France entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco ?

OM : R.Blanco (G) - Mbemba - Gigot - Balerdi - Kaboré - Rongier - Veretout - Tavares - Malinovskyi - Guendouzi - Sanchez.

Monaco : Nübel (G) - Vanderson - Disasi - Maripan - Caio Henrique - Diatta - Fofana - Matazo - Golovin - Ben Seghir - Ben Yedder.

Quels sont les pronostics d'OM - Monaco ?