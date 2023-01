"OM - Monaco : Marseille accroché, pas de vainqueur dans ce choc"

23:20 - Monaco peut s'en vouloir

S'ils repartent de Marseille et du stade Vélodrome avec un point (1-1), l'AS Monaco peut s'en vouloir après une première période étincelante de la part des hommes de Philippe Clement. En inscrivant qu'un but dans les 45 premières minutes, les Monégasques ne sont pas parvenus à faire le break et anéantir les espoirs marseillais. Au retour des vestiaires, les joueurs de l'OM sont revenus avec d'autres envies et surtout plus de détermination dans les attaques. À noter la belle performance de Ruben Blanco qui a remplacé Pau Lopez ce soir.