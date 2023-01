"DIRECT. PSG - Reims : Neymar assomme les Rémois"

PSG - Reims. Totalement dominés dans le premier acte, les Parisiens ont ouvert le score dès le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Neymar (51e).

22:02 - Carton rouge pour Marco Verratti (Paris Saint-Germain) ! 60ᵉ. Le directeur de jeu Ruddy Buquet expulse Marco Verratti. Le Paris Saint-Germain va devoir jouer à 10 alors qu'on joue la 60e minute, dans cette 2e période.

22:02 - Ruddy Buquet va sortir le rouge ! 59ᵉ. La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et c'est bien un carton rouge que sort Ruddy Buquet apès avoir consulté la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e période !

22:02 - Carton rouge en suspens au Parc des Princes 59ᵉ. Le jeu est arrêté à Paris : l'arbitre hésite à donner un carton rouge pour le Paris Saint-Germain et fait appel à l'assistance vidéo.

22:02 - Pas de penalty dit Ruddy Buquet 59ᵉ. La décision est tombée pour le Stade Reims alors que la VAR a été requise suite à un geste litigieux dans la surface : et il n'y aura pas de penalty ! La défense adverse n'a pas commis de faute selon Ruddy Buquet !

22:00 - Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! 57ᵉ. Se dirige-t-on vers un penalty ? Ruddy Buquet a un doute sur ce qui vient de se passer dans la surface et consulte la vidéo.

21:59 - Carton jaune pour Verratti Troisième avertissement de ce PSG - Reims : Verratti écope d'un carton jaune après un mauvais tacle sur Ito.

21:58 - Penalty pour le Stade Reims ! 56ᵉ. Le Stade Reims obtient un penalty à la suite d'une faute !

21:55 - Neymar ouvre le score Le ballon contré par la défense rémoise revient sur Neymar miraculeusement. Le Brésilien élimine Diouf d'une belle feinte et pousse le ballon dans le but vide.

21:55 - Le but est accordé par Ruddy Buquet ! 53ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Ruddy Buquet rend sa décision définitive : et il confirme ce but pour le Paris Saint-Germain !

21:55 - Ruddy Buquet va-t-il annuler le but du Paris Saint-Germain ? 52ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Ruddy Buquet a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.

21:54 - Neymar ouvre le score pour le Paris Saint-Germain (1-0) ! Le Paris Saint-Germain ouvre la marque à la 51e minute de jeu dans cette 2e période. Et c'est Neymar qui fait trembler les filets ! Le tableau d'affichage passe à 1 à 0 au Parc des Princes.

21:51 - La stat qui fait mal au PSG Après 45 minutes de jeu dans ce PSG - Reims, les Rouge et Bleu n'ont tiré qu'une fois et la tentative n'était pas cadrée. En face, les hommes de Will Still ont cadré deux tirs sur neuf tentatives.

21:50 - Changement à la pause pour Paris Premier changement pour Christophe Galtier dans ce PSG - Reims : Verratti remplace Vitinha.

21:48 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Paris. Le score est de 0-0.

21:31 - Les joueurs sont au vestiaire au Parc des Princes Le Paris Saint-Germain domine de manière stérile : après ce premier acte, la possession de balle est nettement à l’avantage du Paris Saint-Germain (62% contre 38% pour le Stade Reims), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec aucun tir cadré contre 4 tirs cadrés pour le Stade Reims, et qui n’a pas réussi à faire la différence au tableau d’affichage (0-0).

21:28 - Temps fort parisien Les Rouge et Bleu s'offrent un temps fort dans les dernières minutes de ce PSG - Reims mais la défense rémoise tient le coup sans trembler.

21:26 - Paris toujours sous pression On rentre dans les premières minutes de ce premier acte. Ce sont toujours les Rémois qui dominent cette rencontre et enchaînent les actions dangereuses. Paris souffre et n'a rien montré offensivement pour le moment.

21:23 - Carton jaune pour Ito Deuxième avertissement de ce PSG - Reims : Ito écope d'un carton jaune pour une faute sur Neymar.

21:19 - Galtier donne de la voix L'entraîneur du PSG est visiblement mécontent du jeu parisien et appelle, calepin en main, Vitinha et Ruiz pour une mise au point.

21:17 - Le centre de Foket Nouvelle action collective rondement menée par les Rémoins. Foket est finalement décalé Ito, le centre du latéral du Stade de Reims ne trouve pas preneur.

21:17 - La bicylette de Munetsi ! Le milieu de terrain du Stade de Reims tente un geste acrobatique dans la surface parisienne après un mauvais renvoi de la défense de Ramos. Ça passe à côté.

21:15 - Marquinhos averti ! Premier avertissement de ce PSG - Reims : Marquinhos écope d'un carton jaune après une faute sur Ito.

21:15 - Le centre de Ruiz ! Belle action collective des Parisiens. Bernat dévie en une touche pour Mbappé qui accélère et sert Ruiz dans l'axe. L'Espagnol tente de trouvé un partenaire au point de penalty mais son centre est dévié en corner par Abdelhamid.

21:11 - Flips tente sa chance ! Sur un ballon renvoyé sur un corner, Flips tente sa chance de loin. Sa frappe passe au-dessus de la cage parisienne.