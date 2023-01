"PSG - Reims : chaîne tv, compos, pronos... Les infos du match"

PSG - Reims. Le Paris Saint-Germain accueille le Stade de Reims au Parc des Princes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Découvrez toutes les informations pratiques relatives à la rencontre.

Paris veut creuser l'écart avec son dauphin. Après le match nul (1-1) de Lens à Troyes, les Rouge et Bleu veulent rentabiliser le faux-pas des Sang et Or en s'imposant face au Stade de Reims pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas tremblé en Coupe de France et l'ont largement emporté (7-0) face à Cassel grâce à un prestation majuscule de Kylian Mbappé, auteur du premier quintuplé de l'histoire du club de la capitale. Pour cette affiche du dimanche soir, les Parisiens pourront compter sur le retour de Lionel Messi (repos) et peut être même de Marco Verratti, de retour dans la liste parisienne.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers, leaders du championnat, sont logiquement favoris pour s'imposer à domicile face au Stade de Reims, 11e au classement. Mais attention à ne pas prendre leur adversaire à la légère. Depuis l'arrivée de Will Still sur le banc rémois, les Stadistes n'ont perdu aucun de leurs 11 derniers matches (4 victoires, 7 nuls). Outsiders, ils auront pourtant une carte à jouer face à des Parisiens qui accusent le coup depuis la reprise et se sont inclinés à deux reprises en championnat (Lens et Rennes). "Chaque club en France a une petite faille. Paris en a certainement une ou deux. C'est à nous de mettre le doigt dessus et de s'y infiltrer pour tenter d'accrocher un résultat ce week-end." a déclaré Will Still en conférence de presse d'avant-match. Paris est prévenu.

A quelle heure débute le match PSG - Reims ?

Cette rencontre comptant pour la 20e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims se disputera au Parc des Princes. Le coup d’envoi du match sera donné à 20h45.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Reims ?

Cette affiche du dimanche entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims sera à suivre en direct et en exclusivité sur Prime Video. Pour regarder cette rencontre vous devrez souscrire à un abonnement payant à Amazon Prime puis au Pass Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Reims ?

Suivre en streaming sur le support de votre choix ce choc PSG - Reims pour le compte de la 20e journée du championnat, c’est possible. Pour regarder ce match vous devez souscrire à un abonnement à Amazon Prime puis au Pass Ligue 1. Vous pourrez ensuite ouvrir l’application pour suivre la rencontre sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Quelles compositions probables pour PSG - Reims ?

Pour cette affiche du dimanche soir entre le PSG et Reims, Christophe Galtier pourra compter sur son trio offensif : Messi - Mbappé - Neymar. De retour pour la Coupe de France, le champion du monde argentin sera de retour au Parc à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. L’entraîneur des Rouge et Bleu ne pourra en revanche pas aligner Kimpembe et Mukiele, toujours blessés. De retour de blessure, Marco Verratti est quant à lui de retour dans le groupe mais ne postule pas encore à une place de titulaire. En face, Will Still, ne pourra quant à lui pas aligner son attaquant Holm ni son latéral gauche, De Smet. Il pourra en revanche compter sur l’homme en forme du Stade de Reims, Balogun. L’avant-centre new yorkais prêté par Arsenal a déjà inscrit 10 buts en Ligue 1 cette saison.

Le XI probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Bernat - Neymar - Messi, Mbappé. Le XI probable de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, Busi - Matusiwa, Munetsi - Ito, Cajuste, Flips - Balogun.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Reims ?

Leader du championnat avec 47 points, le PSG est logiquement largement favori pour remporter cette rencontre face au Stade de Reims, 11 au classement. En face, les Rémois, qui ne comptent que 10 succès dans l’élite cette saison, sont outsiders pour tous les bookmakers. Découvrez les cotes de la rencontre PSG - Reims :