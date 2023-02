"Nantes - OM : chaîne, compos... Toutes les infos du match"

Sur le podium de la Ligue 1, l'OM, ce mercredi 1er février, se rend à la Beaujoire, pour défier Nantes. La bande à Rongier veut se rapprocher du PSG et du RC Lens.

Des matchs en Ligue 1, ce mercredi 1er février, pour égayer votre semaine. Pour la 21e journée du championnat, Marseille (3e) a un déplacement difficile à la Beaujoire, face au FC Nantes (13e). Pour cette rencontre, les Phocéens peuvent compter sur les retours de Jonathan Clauss et Pau Lopez. Les deux joueurs reviennent d'une blessure physique.

En conférence de presse, Igor Tudor s'est également confié sur l'arrivée d'Azzedine Ounahi, arrivé en provenance d'Angers. "C'est un joueur de talent. Il a un rapport au ballon singulier, de haute qualité. On l'a suivi depuis longtemps, on le voulait même avant la coupe du monde. Il peut jouer soit derrière l'attaquant mais aussi devant la défense comme relayeur. Ce qui est important maintenant, c'est qu'il réussisse à s'intégrer rapidement."

Lors de ce mercato d'hiver, Nantes s'est bien renforcé notamment avec la venue d'Andy Delort. Face à la presse, Antoine Kombouaré s'est exprimé concernant l'apport de son nouveau buteur. "On va être vigilant avec lui. Ça fait quelque temps qu'il n'a pas joué. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas prendre de risques. On a beaucoup de matches, c'est pas un match qui va changer la donne. On serait trop con de le faire jouer à tout prix, qu'il se blesse et qu'on le perde pour un moment."

Ce Nantes - OM, qui compte pour la 21e journée de Ligue 1, se dispute sur la pelouse de la Beaujoire. Le coup d’envoi de cette rencontre, ce mercredi 1er février, sera donné à 19h00 par M.Wattellier.

Comme c’est le cas pour la plupart des affiches de Ligue 1, vous aurez un seul choix pour suivre ce Nantes - OM. Ce match, ce mercredi 1er février, sera diffusé par Amazon Prime Video.

Pour suivre Nantes - OM en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à AmazonPrime Video ce qui vous permettra de suivre cette rencontre.

La composition des Canaris pour Nantes - OM : Lafont - Hadjam, Girotto, Castelletto, Centonze - Simon, Moutoussamy, Chirivella, Sissoko, Blas - Mostafa Mohamed.

La composition des Phocéens pour Nantes - OM : Blanco - Tavares, Kolasinac, Gigot, Mbemba, Clauss - Veretout, Rongier - Malinovsky, Under, Sanchez.