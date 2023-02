"Nantes - OM : Marseille s'impose face aux Canaris... le résumé du match"

Dans un match difficile, et âpre, l'OM a fait le nécessaire dans la course au podium, en s'imposant face à Nantes (0-2), à la Beaujoire. Les Marseillais peuvent remercier Joao Victor, malheureux buteur contre son camp. Pour sa première, Ounahi a scellé le succès en fin de partie.

21:00 - Azzedine Ounahi s’exprime après le succès de Marseille à Nantes (0-2) Auprès de Prime Video, le Marocain est revenu sur sa première avec le maillot de l'OM, ponctué avec un but magnifique en solitaire : "C’est comme à Angers (il avait marqué pour sa première avec le SCO en sortant du banc NDLR). On a fait un super match. On a été solides. On a eu la maîtrise. Je suis très content pour ma première ! En deuxième période, cette maîtrise du ballon nous permet de gagner trois points. Je suis un joueur de football, et j’aime bien la maîtrise de l’OM."

20:57 - Ignatius Ganago se confie après le revers de Nantes face à Marseille (0-2) Auprès du diffuseur, le buteur de Nantes a tenté de trouver les mots après cette grosse frustration : "Le score est un peu lourd. On a fait les efforts. On a essayé, on a eu les occasions. On a manqué de finition. Marseille est une grande équipe. Ça se joue sur des détails. On est déçus, car on a fait un bon match. Il faut continuer là-dessus."

20:55 - L’OM arrache une victoire importante à Nantes (0-2) Pas dans un grand jour, Marseille a accroché un nouveau succès important dans la course au podium face à de valeureux Canaris. L’OM peut remercier Joao Victor, buteur contre son camp en essayant d’intervenir devant Cengiz Under. En fin de partie, Ounahi, pour sa première, a scellé le succès marseillais au terme d’un festival individuel. Avec ces trois points, la bande à Tudor met la pression sur Lens et le PSG, qui jouent à 21 heures.

20:52 - Fin du match à Nantes (0-2) ! L’avantage au score (0-2) de l'Olympique Marseille est plutôt logique au regard des stats disponibles à l’issue de ce duel. Les Marseillais ont en effet eu un petit ascendant au niveau de la possession de balle (41%-59%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (4 tirs contre 2 pour le FC Nantes).

20:50 - Deuxième but pour l'Olympique Marseille (0-2) ! Azzedine Ounahi inscrit le deuxième but de l'Olympique Marseille, qui double donc son avance à la 90e minute dans cette 2e mi-temps, au Stade de la Beaujoire. Les Nantais doivent désormais réagir et vite !

20:50 - QUEL FESTIVAL D'OUNAHI POUR SCELLER CE NANTES - OM (0-2, 92e) Pour sa première apparition avec le maillot de l'OM, le Marocain se joue deux fois de Girotto pour marquer le deuxième but de l'OM dans cette partie !

20:48 - Ganago n'ajuste pas sa tête ! Sur un corner, au premier poteau, l'attaquant croise sa tête. Malheureusement pour les Nantais, elle ne trouve pas le cadre.

20:47 - Pau Lopez réalise une prouesse ! Sur une tête à bout portant de Guessand, l'Espagnol réalise une belle horizontale pour sortir le ballon en corner !

20:46 - Balerdi sort un ballon chaud dans la défense marseillaise ! Sur un centre avec des rebonds de Guessand, l'Argentin s'interpose devant Delort. L'attaquant attendait l'offrande pour la pousser au fond des filets.

20:45 - Pau Lopez reçoit un carton jaune Le portier espagnol a gagné trop de temps au goût de l'arbitre de ce Nantes - OM.

20:44 - Clauss joue un coup trop collectif ! Devant Lafont, le latéral droit essaie de servir Ounahi en retrait. Un Nantais avait senti le coup. Il reste trois minutes dans ce Nantes - OM.

20:40 - Clauss était tout proche de marquer un but ! Décalé par Guendouzi, le latéral droit tente de lober Lafont. La balle frôle le poteau !

20:38 - L'OM recule en cette fin de partie Pour l'heure, les Marseillais font le dos rond.

20:37 - Mohamed manque une nouvelle situation dans ce Nantes - OM En pivot, l'Égyptien ne cadre pas sa frappe. La Beaujoire s'impatiente.

20:36 - Balerdi reçoit un carton jaune L'Argentin a tiré le maillot de Ganago.

20:34 - Kombouaré réalise trois changements Traoré, Sissoko, Simon sortent. Hadjam, Moutoussamy et Delort entrent en jeu. Ce dernier est acclamé par la Beaujoire.

20:33 - Payet essaie un geste très difficile ! Sur une contre-attaque, l'attaquant oublie ses partenaires pour essayer un lob de 35 mètres. Ce n'était pas sa meilleure inspiration !

20:32 - Balerdi concède un corner dans ce Nantes - OM Simon provoque l'Argentin. Ce dernier tacle le ballon, qui file derrière la limite.

20:31 - Payet évolue à la pointe de l'attaque Sanchez est mécontent de sortir à un quart d'heure du terme de ce Nantes - OM. L'international français joue le rôle de régulateur en haut de l'attaque.

20:30 - Tugor amène du sang frais dans ce Nantes - OM Payet et Ounahi remplacent Sanchez et Under.

20:28 - Under bute sur la défense nantaise En contre-attaque, l'OM se projette. Lafont vient au devant d'Under pour s'imposer dans son duel. Marseille obtient un corner.

20:26 - Les Canaris repartent à l'attaque dans ce Nantes - OM Pour l'instant, la bande à Kombouaré est brouillonne.

20:24 - Simon écope d'un carton jaune dans ce Nantes - OM Pour un pied haut sur Balerdi, l'offensif de Nantes est averti.