"Lille - Clermont : les deux équipes dos à dos dans le match de la 21e journée, ce qu'il faut retenir"

Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match pour le Lille OSC. Au terme de cette rencontre, le taux de possession de balle s’affiche ainsi indiscutablement à son avantage (60% - 40%), le Lille OSC s’est aussi créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 2 pour le Clermont Foot , mais n’a toutefois pas réussi à arracher la victoire (0-0).

90ᵉ. Le Clermont Foot obtient un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre de se dégager et de préserver le nul (0-0) dans cette 2e mi-temps. Un répit bienvenu pour les Clermontois à quelques instants de la fin du match !

89ᵉ. Situation intéressante pour Alan Virginius mais cela manque de précision et cette tentative ne parvient pas à trouver l'ouverture.

87ᵉ. C'est un nouveau corner qui est obtenu côté droite à l'instant par le Lille OSC, qui va avoir la possibilité de mettre la pression sur le Clermont Foot et peut-être prendre l’avantage au score.

84ᵉ. Maximiliano Caufriez est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de repartir de l’avant.

84ᵉ. Possibilité intéressante pour le Clermont Foot mais cela manque de précision et cette tentative ne parvient pas à trouver la faille.

20:36 - Nouveau coup franc qui va permettre au Clermont Foot de se dégager dans ses 30 mètres

79ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Clermontois qui se trouvaient assiégés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Lille OSC inscrire un but à l'issue de cette offensive. Le match nul se profile alors qu'on joue les tout derniers instants de cette rencontre.