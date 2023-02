"Toulouse - Troyes : un match à oublier pour l'ESTAC Troyes, le résumé de la rencontre"

L’avantage final au score (4-1) du Toulouse FC est plutôt logique au regard des stats proposées après ce duel. Les Toulousains ont en effet un petit ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (6 tirs contre 2 pour l'ESTAC Troyes).

89ᵉ. Possibilité intéressante pour Zakaria Aboukhlal mais cela manque de précision et cette tentative ne parvient pas à trouver l'ouverture.

Les Toulousains marquent un but pour passer à 4 à 1 au Stadium de Toulouse, alors qu'on joue la 88e minute dans ce Toulouse - Troyes.

85ᵉ. Un joueur du Toulouse FC est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se dégager. Nous disputons la 85e minute de jeu dans cette rencontre.

84ᵉ. On fait tourner les effectifs chez les Toulousains : Brecht Dejaegere fait sa sortie alors que Theocharis Tsingaras entre en jeuà la 84e minute de jeu dans ce Toulouse - Troyes.

80ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Toulousains qui se trouvaient dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir l'ESTAC Troyes réduire l'écart à l'issue de cette phase de jeu. Nous jouons les dernières minutes de cette partie.

74ᵉ. Le Toulouse FC obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et d'inscrire un nouveau but dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à la 74e minute de jeu au Stadium de Toulouse.

20:28 - L'ESTAC Troyes va se donner de l'air avec un coup franc

70ᵉ. L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Troyens qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Toulouse FC inscrire un nouveau but à l'issue de cette action. Ce coup franc va être joué dans quelques instants dans cette 2e mi-temps.