"DIRECT. Montpellier - PSG : suivez le match en live"

Tenu en échec par Reims, dimanche, le Paris Saint-Germain se doit de réagir à Montpellier pour éviter le retour sur ses talons de Lens et Marseille. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le MHSC et le PSG, en direct commenté.

20:55 - 2/10 Sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues à La Mosson entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, sept fois les Parisiens l'ont emporté contre deux fois aux Héraultais. Le seul nul a eu lieu en Coupe de France en mai 2021 et les champions de France s'étaient qualifiés pour la finale de l'épreuve aux tirs au but (2-2, 6 t.a.b. 5).

20:50 - Un problème à la maison Montpellier traverse une saison compliquée symbolisée par ses difficultés à domicile. Le club héraultais a été incapable de remporter aucun de ses cinq derniers matchs à La Mosson (un nul et quatre défaites, ndlr). Son public attend une victoire depuis la venue de Strasbourg le 17 septembre dernier (2-1).

20:45 - Montpellier n'enchaîne plus Quatre jours après avoir battu Auxerre, Montpellier et Romain Pitau espère doubler la mise. Une rareté cette saison puisqu’ils n'y sont arrivés qu’une seule fois. C'était en août dernier et les Héraultais avaient atomisé Brest en Bretagne (7-0) avant de dominer Ajaccio (2-0).

20:41 - Le onze de départ de Montpellier

20:40 - Défaites en série Montpellier a perdu ses huit derniers matchs contre le Paris Saint-Germain. Son dernier succès face aux Parisiens remonte à la saison 2018/2019. Mené à deux reprises après un but contre son camp de Bitolo (12') et un de Di Maria (62'), les Héraultais étaient revenus à chaque fois grâce à Kimpembe contre son camp (21') et Delort (80') avant que Camara ne leur offre la victoire à 5 minutes de la fin du temps réglementaire (3-2).

20:35 - Les absents à Paris Buteur dimanche contre Reims, Neymar n'est pas du voyage dans l'Hérault. Le Brésilien est ménagé en raison d’une fatigue musculaire. De son côté, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele manquent aussi à l’appel, à la différence de Nuno Mendes, qui a quitté l’infirmerie.

20:34 - Nuno Mendes de retour, Ekitike sur le banc Tout juste remis de blessure, Nuno Mendes est aligné d'entrée à Montpellier; Il évoluera au sein de la défense parisienne avec Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo et Hakimi. Au milieu, Vitinha est associé à Fabian Ruiz tandis que devant Mbappé et Messi seront accompagnés, non pas d'Ekitike mais de Soler, en l'absence de Neymar.

20:32 - Les absents à Montpellier Au moment de jouer contre le Paris Saint-Germain, Romain Pitau doit faire sans quatre joueurs. Touchés au ligaments croisés, Dimitry Bertaud et Théo Sainte-Luce sont absents, tout comme Pedro Mendes (cuisse) et Béni Makouana (ischio-jambier).

20:30 - Comme la saison dernière ? Le Paris Saint-Germain reste sur deux défaites consécutives à l’extérieur. Le club parisien n'a plus enchaîné trois revers de rang en déplacement en Ligue 1 depuis février-mars 2022. La saison dernière, les Parisiens avaient chuté à Nantes (1-3), puis à Nice (0-1) et enfin à Monaco (0-3).

20:25 - Paris piétine en 2023 Depuis le début de l’année civile 2023, le Paris Saint-Germain fait du surplace. En quatre journées disputées, les Parisiens n'ont inscrit que quatre points, avec notamment deux défaites à Lens (1-3) et Rennes (0-1).

20:20 - Acte LXXIII (ou acte 73) Montpellier et le Paris Saint-Germain se sont affrontés à reprises dans leur histoire commune depuis 1981. Pour le moment, les Parisiens mènent dans leurs duels puisqu’ils comptent 35 succès, contre 17 aux Héraultais, pour 20 nuls.

20:15 - Paris tenu en échec Lors de la précédente journée, le Paris Saint-Germain a été incapable de vaincre Reims (1-1). Si Neymar a ouvert le score en début de seconde période, les Parisiens ont affiché un visage bien pâle et se sont fait reprendre au bout du temps additionnel sur un but de Balogun. Un match marqué par l'expulsion de Verratti.

20:10 - Montpellier repart de l'avant Dimanche dernier, Montpellier s'est relancé et donné de l'air en allant gagner à Auxerre (2-0). Les Héraultais ont eu de la réussite avec deux poteaux en leur faveur avant d’être réaliste par l'intermédiaire de Mavididi, auteur d'un doublé.

20:05 - Pignard au sifflet La rencontre sera arbitrée par M. Jérémie Pignard. Il sera assisté par M. Bastien Courbet et M. Laurent Coniglio. M. Ali Djedid officiera comme 4e arbitre quand l'arbitrage vidéo sera assuré par M. Wilfried Bien et Mme Elodie Coppola.