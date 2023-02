"Montpellier - PSG : heure, chaîne TV... Les infos du match"

Tenu en échec le week-end dernier par Reims, le Paris Saint-Germain traverse une période délicate et doit se reprendre à Montpellier pour éviter le retour sur ses talons de Lens et Marseille. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le MHSC et le PSG, en direct commenté.

Les premiers symptômes avaient déjà commencé à apparaître avant la Coupe du monde et se sont confirmés depuis la reprise. Au cœur de l'hiver, le Paris Saint-Germain s'est enrhumé et son jeu tout entier s'est grippé. Et ses stars ne suffisent plus à maquiller les manques, tout juste à éviter la déroute complète, comme dimanche dernier où un but de Neymar est venu sauver les apparences dans un match d'une rare médiocrité au regard de l'effectif parisien, avant que Reims n'égalise dans le temps additionnel (1-1). Résultat, en quatre matches en Ligue 1 en 2023, le champion en titre avance au ralenti avec seulement quatre points pris et surtout deux défaites lors de ces deux derniers déplacements.

Galtier attend une autre attitude

Au soir du nul contre Reims, Christophe Galtier a fustigé l'attitude de ses joueurs, pointant "une crise de suffisance". En conférence de presse, le technicien parisien a réitéré ses propos et appelé à une réaction pour ce voyage à Montpellier. "On doit retrouver de la rigueur, de l'exigence, de l'effort individuel et collectif. C'est ce qu'on voyait souvent pendant les premiers mois. Il faut surtout que chacun ait une prise de conscience sur ses performances et ce qu'il donne actuellement à l'équipe", a-t-il déclaré.

Cela passera donc par une remise en question de chacun et un investissement plus important. Si en début de saison, l'absence de travail défensif notamment de Mbappé et Messi était compensé par celui de leurs coéquipiers, ce n'est plus le cas et l'équipe parisienne laisse des failles dans lesquelles ses adversaires s'engouffrent pour venir la punir à l'image de Lens (1-3 et de Rennes (0-1). Montpellier ne représente toutefois pas la même menace. En août dernier, les Héraultais avaient ainsi passé un sale moment au Parc des Princes débordés par la fougue parisienne (2-5). Les dynamiques ont depuis trop changé pour que Galtier s'appuie dessus et il le sait. "Ce sera un match difficile. On connait la ferveur des supporters à la Mosson. Le stade sera sûrement plein, avec une ambiance toujours particulière. Montpellier vient de gagner un match important face à Auxerre, ils ont su aussi s'imposer à Lorient, qui est sur une bonne dynamique", estime-t-il.

Reprise ou rechute ?

En effet, Montpellier a réalisé dimanche une belle opération en allant s'imposer à Auxerre mais cette victoire ne cache pas une équipe en crise de résultats depuis de nombreuses semaines. Avant la bouffée d'air frais de l'Yonne, le club héraultais sortait de deux prestations inquiétantes, entre une réception de Nantes terminée à 9 et avec trois buts dans la musette (0-3) et un déplacement catastrophique à Nice (1-6), consécutif à un autre revers à domicile face à Marseille pour ouvrir 2023 (1-2). Pas de quoi soulever l'optimisme à La Paillade alors que la venue du PSG se profile mais de qui décourager non plus. "Il ne faut pas brader ce match-là. On sait que c'est un match important, qui suscite beaucoup d'engouement. La meilleure façon de préparer Strasbourg c'est d'être le plus sérieux possible contre Paris (…) On ne va pas partir la fleur au fusil contre cette équipe, on va jouer notre chance", a expliqué le coach Romain Pitau, qui s'attend à voir une réaction d'orgueil des Parisiens, même privés de Verratti suspendus.

Une chose est sûre, à la Mosson, deux équipes malades à leur manière se feront face et auront à cœur pour l'une de rétablir ses standards quand l'autre cherchera à confirmer un début de rétablissement.

Le coup d'envoi du match de la 21ème journée de Ligue 1 entre Montpellier HSC et le Paris Saint-Germain sera donné sur les coups de 21h, au stade de la Mosson dans la préfecture de l'Hérault.

L'affiche entre Montpellier HSC et le Paris Saint-Germain sera diffusée en exclusivité sur Canal+Sport 360.

La rencontre entre le Montpellier de Romain Pitau et le Paris Saint-Germain dirigé par Christophe Galtier sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

