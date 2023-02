Mbappé blessé : son forfait acté face au Bayern ? Les dernières infos

Blessé lors de la rencontre face à Montpellier mercredi 1er janvier, Kylian Mbappé pourrait être forfait face au Bayern Munich.

Les supporters du PSG tremblent. Après une entame de match compliquée avec deux penalties arrêtées par le gardien de Montpellier dans le cadre de la 21e journée de Ligue mercredi 1er février, Kylian Mbappé a du sortir sur blessure quelques minutes plus tard. La blessure intervient sur une action anodine, côté gauche, à la 16e minute, mais la grimace du Français est immédiate. Après s'être relevé et avoir tenté une nouvelle accélération, Mbappé demanda le changement.

Le staff du PSG n'a pas voulu prendre de risque et a sorti son champion du monde alors que le match face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions approche à grand pas (le 14 février prochain). Sur des images captées par Canal +, le Français a expliqué qu'il s'était fait mal sur "un appui" et qu'il a "trop mal". À la fin de la rencontre, Kylian Mbappé est sorti du stade en boitillant.

Un forfait face au Bayern ?

Très vite, le pessimisme était de mise, Kylian Mbappé est désormais incertain face au Bayern Munich. À l'issue de la rencontre, le coach de Paris Christophe Galtier a donné des nouvelles rassurantes, expliquant que ça n'allait pas l'air d'être trop grave.

"Pour Mbappé, c'est pareil. Il a pris un coup derrière le genou et sur le muscle. Est-ce que c'est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Mais avec l'enchaînement des matches, ils ne veulent pas prendre de risque puisqu'on a un calendrier très chargé. Cela ne parait pas très grave ni pour l'un ni pour l'autre. On verra bien. Ils sont très importants. Sur ce qu'on a vu à la mi-temps et ce qu'on s'est dit après le match, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais, comme on joue tous les trois jours…"

Des examens seront réalisés ce jeudi 2 février pour connaître la nature de sa blessure et acter ou non un éventuel forfait. Après le fiasco du mercato hivernal et le recrutement raté de Hakim Ziyech en provenance de Chelsea, la perte de Kylian Mbappé pourrait s'avérer dramatique pour le PSG qui n'a pas forcément de remplaçant pour l'attaquant français. Avec un Neymar également touché et pas à 100%, l'inquiétude peut très vite grandir du côté de la capitale.