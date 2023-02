Mbappé blessé : Nagelsmann ne croit pas au forfait du Français face au Bayern

Alors que Paris a annoncé l'indisponibilité de Kylian Mbappé pour 3 semaines jeudi 2 février, l'entraîneur du Bayern ne croit pas au forfait du Français.

Paris pratique-t-il le jeu de dupes ? Pas sur, mais pour l'entraineur du Bayern Munich Julian Nagelsmann, le PSG n'a pas tout dit sur la blessure du Français et ne croit pas à son forfait pour le huitième de finale aller (le 14 février) comme il a expliqué en conférence de presse ce vendredi 3 février. "Je ne pense pas qu'il sera absent. Je ne m'attends à rien d'autre", a déclaré le technicien. "Je ne sais pas ce qu'il a. C'est relativement vague sur le site internet (du PSG). Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent. Bien sûr, ils peuvent jouer au poker."

Pourtant, si le communiqué n'indique pas clairement un forfait de Kylian Mbappé, ce dernier annonce une indisponibilité de trois semaines pour une lésion musculaire à la cuisse gauche et donc un retour à la fin du mois de février pour le Classique Marseille - PSG en championnat.

Mbappé n'a pas trop joué pour Galtier

En conférence de presse vendredi 3 février pour préparer le match face à Toulouse, Christophe Galtier est revenu sur la blessure de son joueur et estime que cette blessure n'est causée par un trop gros temps de jeu après le Mondial. "Il sera absent a peu près trois semaines. Est ce que c'était évitable? On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m'aperçoit que dans beaucoup d'autres clubs avec beaucoup d'internationaux, il y a des blessures. On est malheureux pour Kylian, mais on ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d'uen saison. Est-ce que c'était évitable? je pense qu'on a pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Après ces deux matchs après la Coupe du monde, il a eu 12 ou 13 jours, il a eu un retour progressif. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué, et a partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque.