Mbappé finalement de retour contre le Bayern ? Les dernières infos

Kylian Mbappé vraisemblablement de retour contre le Bayern Munich mardi 14 février. L'attaquant parisien était à l'entraînement ce matin.

Il est de retour au camp des Loges. Kylian Mbappé, est apparu ce matin au centre d'entraînement du Paris-Saint-Germain en compagnie de ses coéquipiers. Une présence qui est remarquée à un jour de la réception du Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Sorti sur blessure le 1er février dernier à l'issue de la rencontre entre Montpellier et le PSG, Kylian Mbappé avait quitté la pelouse grimaçant. Trois semaines, c'est ce qui avait été estimé ensuite concernant la star du PSG victime "d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral ", selon le communiqué du club.

Un coup de bluff du PSG ?

Cette histoire fait déjà coulé de l'encre en Allemagne. Le Der Spiegel évoque des "soupçons", le Bild s'interroge et Julian Nagelsmann, l'entraineur du Bayern Munich a dit "faire comme si Mbappé et Messi" étaient là". Messi semble être "apte" à jouer selon TF1 dimanche 12 février. Le cas Mbappé est plus mystérieux. Son leadership est important dans un club en perdition ces derniers jours. "Le crack de Bondy" est incontestablement le meilleur joueur de Paris cette saison avec 13 buts en Championnat et 7 en Ligue des Champions. Sa présence pourrait-elle déjouer les plans allemands légèrement désorientés dans la préparation de ce match ?

Plus fort avec Mbappé

Avec le Français sur le terrain, le PSG est plus menaçant même s'il est amoindri. Sa vitesse sur le terrain et sa capacité de percussion sont des forces incontournables. Kylian Mbappé l'a déjà démontré par le passé comme face au Real Madrid en 2022 lorsqu'il a au Parc des Princes, donné la victoire dans les derniers instants. Plus récemment, en finale de Coupe du Monde, le Français a su sonner la révolte chez les bleus pris en grippe par les Argentins. Le numéro 7 parisien avait alors réalisé l'improbable en marquant un triplé. Seul Geoff Hurst en 1966 avec l'Angleterre avait réussi cet exploit. Si le PSG se retrouve dos au mur, c'est bien Mbappé qui pourra éclaircir le ciel de Paris.