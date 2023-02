Christian Atsu, Ahmet Eyüp Türkaslan... Des footballeurs portés disparus après le séisme en Turquie

Après le séisme en Turquie et ses nombreuses répliques, plusieurs sportifs sont disparus dont le footballeur Christian Atsu

Alors que des terribles séismes ont frappé la Turquie et la Syrie, plusieurs sportifs sont sous les décombres ou portés disparus après la catastrophe naturelle. Alors que plus de 1 500 morts sont déjà à déplorer dans les deux pays, Christian Atsu, agé de 31 ans, ailier international ghanéen (60 sélections, 10 buts) qui évolue dans le club de Super Lig de Hatayspor depuis le mois de septembre 2022 est porté disparu. Passé par Chelsea, Everton, Bornmouth et Newcastle, le joueur est bien connu en Angleterre.

Par ailleurs, le club turc de Matalyaspor indique ne pas avoir de nouvelles de son gardien Eyüp Türkaslan (28 ans). Coincé sous les décombres, l'homme ne donnerait pas de signe de vie. "Notre gardien de but Ahmet Eyüp Türkaslan se trouve dans le bâtiment qui a été endommagé et détruit lors du tremblement de terre, indique le club dans un communiqué. Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent. Nous n'avons pas encore eu de ses nouvelles. Adressez vos prières." Sa femme a de son côté été bien sortie des décombres.