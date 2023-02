Raphaël Varane : une retraite confirmée, une "usure physique et psychologique" évoquée

Après Hugo Lloris et Karim Benzema, Raphaël Varane vient d'annoncer sa retraite internationale confirmant une info du Parisien ce jeudi. Une "usure physique et psychologique" est évoquée par le quotidien...

Des incertitudes sur son état physique et un intense battage médiatique avaient accompagné ses dernières apparitions en Bleu lors de la Coupe du monde de football en fin d'année dernière. Après une compétition pourtant convaincante malgré l'échec, Raphaël Varane a cette fois décidé de jeter l'éponge pour de bon. Le défenseur central, "taulier" des Bleus avec lesquels il joue depuis près d'une décennie, a annoncé ce jeudi qu'il mettait fin à sa carrière internationale.

Raphaël Varane a confirmé, via un long message posté sur Instagram à la mi-journée, qu'il entendait quitter les Bleus, comme l'avait annoncé une alerte du Parisien un peu plus tôt. Indiquant que cela faisait "plusieurs mois" que sa réflexion était en cours, il juge que c'est "le bon moment" pour s'éloigner désormais.

Le message de Raphaël Varane sur Instagram

Le champion du monde 2018 devrait désormais se consacrer à son évolution en club à Manchester United. Un choix qu'ont déjà fait avant lui Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda. En anticipant l'annonce surprise (Raphaël Varane n'a pas encore 30 ans), Le Parisien évoquait en toute fin de matinée "une certaine forme d'usure physique et psychologique", un besoin de passer plus de temps avec les siens mais aussi l'envie de laisser la place à la relève. Un état d'esprit qui qui apparait en filigrane dans son message, qui mentionne même explicitement "la nouvelle génération".

Une retraite devenue évidente après le Mondial ?

Raphaël Varane aurait même voulu terminer en apothéose avec les Bleus, grâce à une victoire face à l'Argentine de Lionel Messi en finale de la Coupe du monde, rapportait le Parisien. Le scénario cruel du 18 décembre, qui a contrecarré ses plans, aurait pu l'inciter à rempiler pour aller chercher un nouveau challenge dans quatre ans ou tenter celui de l'Euro 2024, plus proche tout en étant le seul trophée qui lui manque. Cet échec au Qatar aurait paradoxalement contribué à son envie de tourner la page...

Le fait de devenir l'héritier légitime du brassard de capitaine des Bleus après la retraite de Lloris et la confiance a priori solide de Didier Deschamps auraient aussi pu peser en faveur d'un retour. Mais la question générationnelle semble incontestablement aussi en jeu dans la décision du défenseur, le joueur d'expérience n'étant plus totalement en phase avec les nouvelles pépites des Bleus dans les vestiaires, toujours selon le journal francilien. La relève étant assurée ou presque avec l'éclosion d'Upamecano ou de Konaté en défense centrale, Varane a donc décidé de faire place nette.

Ne pas revivre le calvaire de l'automne

C'est un autre élément majeur pour expliquer son choix : si la déception du Mondial 2022 a été générale, elle a peut être eu un goût encore plus amer pour Raphaël Varane, qui aura réalisé l'impensable ou presque en revenant de blessure juste avant la compétition. Les efforts très lourds du défenseur pour remettre ses ischios en place après les larmes du mois d'octobre, quand il avait été contraint de quitter la pelouse face à Chelsea, l'auraient profondément marqué. Cette même blessure lui demanderait encore aujourd'hui des phases de récupération plus importantes, pas raiment compatible avec le rythme intensif qu'implique la double casquette club-sélection.

La retraite de Raphaël Varane - vainqueur de la Coupe du monde 2018 et de quatre Ligues des champions avec le Real -, est en tout cas un nouveau défi dans le renouvèlement qui va devoir s'opérer dans les prochains mois du côté de Clairefontaine. Avec Hugo Lloris, le Lillois, formé à Lens, était l'un des piliers de l'équipe de France, où il avait fait ses débuts en mars 2013. Raphaël Varane aura depuis été sélectionné à 93 reprises et compte 5 buts au compteur avec les Bleus.

Après Hugo Lloris et Steve Mandanda, le sélectionneur de l'équipe de France perd un nouveau cadre avec Raphaël Varane. Dans un communiqué posté par la FFF, Didier Deschamps a réagi avec émotion, mais prend acte de sa décision :

"Raphaël m'a appelé il y a quelques jours pour m'expliquer qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. C'est un garçon intelligent, qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher. Sans entrer dans le détail de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l'Équipe de France. J'ai vécu une situation un peu similaire à la sienne, je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu'il a pu faire avec la sélection jusqu'à la Coupe du monde durant laquelle il s'est comporté, de bout en bout, comme le leader que l'on connaît.

Bien évidemment, je ne peux pas tourner cette page sans une certaine émotion, compte tenu des liens que nous avons tissés depuis août 2012. Comme Hugo Lloris, il aura été, sauf blessure, de toutes mes listes. Raphaël, qui était alors un jeune talent en devenir au Real Madrid, figurait dans ma première pour le match amical contre l'Uruguay au Havre. Il s'est très vite imposé comme titulaire. Je me souviens notamment de son autorité lors du barrage retour contre l'Ukraine en 2013. Une première prestation de haut niveau. La première d'une longue liste. Si je n'ai pas hésité à lui confier le brassard à 21 ans, c'est parce qu'il dégageait déjà, à sa façon et avec d'autres, un leadership sur le groupe. 'Rapha' était un relais efficace, un des garants du collectif et de ses valeurs.

Après Blaise Matuidi, Steve Mandanda et Hugo Lloris, Raphaël est le quatrième champion du monde 2018 à prendre sa retraite internationale. Alors que nos chemins se séparent, je voulais saluer son honnêteté, son engagement sans faille pour le maillot bleu. Raphaël a joué un rôle central sur et en dehors du terrain durant la dernière décennie. J'ai pris énormément de plaisir à être son entraîneur et je sais que c'est aussi le cas pour l'ensemble de mon staff. Je lui souhaite le meilleur épanouissement et le meilleur bonheur possibles."