OM - PSG : chaîne TV, compos... Les infos du 8e de finale de Coupe de France

OM - PSG. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Vélodrome pour le compte des 8e de finale de Coupe de France. Découvrez toutes les informations pratiques concernant ce nouveau Classique.

Une affiche mythique. Ce mercredi 8 février, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Le hasard du tirage au sort a offert un superbe classique du football français à tous les amateurs football. Malgré une défaite à domicile face à Nice en clôture de la 22e journée de Ligue 1, les Marseillais affichent un état de forme convaincant depuis la reprise post-Coupe du monde. Sept victoires, un match nul et une défaite voilà l'excellent bilan des hommes d'Igor Tudor, deuxièmes au classement du championnat, lors des 9 dernières rencontres.

En face, les Parisiens accusent le coup depuis la reprise. Le club de la capitale a perdu des points précieux dans la course au titre et s'est incliné à deux reprises à l'extérieur en 2023 (défaites 3-1 à Lens et 1-0 à Rennes). Malgré des prestations en dents de scie, Paris est logiquement favori pour ce nouveau Classique. Les Rouge et Bleu ont remporté 6 des 8 dernières Coupe des France et sont l'équipe la plus titrée de la compétition (14). Une chose est sûre, cette nouvelle confrontation entre les deux ennemis jurés du football français sera prise très au sérieux par les deux formations qui devraient aligner leur onze type pour tenter de s'adjuger ce nouveau Classique.

A quelle heure débute le match OM - PSG ?

Ce Classique comptant pour les 8e de finale de la Coupe de France se jouera au stade Vélodrome. Le coup d'envoi de cet OM - PSG sera donné à 21h10.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - PSG ?

Cette affiche de Coupe de France sera co-diffusée. Ce qui veut dire, qu'une fois n'est pas coutume, vous avez le choix. Celui de regarder la rencontre OM - PSG sur une chaîne gratuite, à savoir France 3. Ou celui de suivre ce Classique du football français sur la chaîne payante beIN Sports 1. Dans les deux cas, vous pourrez suivre le match en direct.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - PSG ?

Là aussi, deux choix s'offrent à vous pur regarder OM - PSG en streaming. Si vous avez souscrit à un abonnement digital à beIN Sports alors vous pourrez suivre le Classique sur votre smartphone, tablette ou ordinateur sur beIN Sports 1. Dans le cas contraire, vous pourrez quand même profiter d'une diffusion streaming soit sur le site de France TV soit sur l'application. Ainsi, vous aurez accès à OM - PSG en streaming sur France 3.

Quelles compositions probables pour OM - PSG ?

Pour ce choc comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, Igor Tudor pourra compter sur une composition d'équipe solide. L'entraîneur croate devra toute fois se passer de Bailly et Balerdi, tous les deux suspendus et de Harit toujours blessé. Il pourra en revanche aligner sa colonne vertébrale type et s'appuyer sur ses cadres. La seule interrogation reste la présence ou non de la nouvelle recrue phocéenne Vitinha dans le onze de départ. En face, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier devra faire sans : Mbappé, Mukiele, Ramos, Sanches (blessés). Le doute plane encore sur la participation de Neymar et Kimpembe, tous les deux en reprise après des blessures. Danilo Pereira est donc logiquement pressenti pour aider Marquinhos dans l'axe tandis que Soler pourrait profiter de l'absence de Neymar tout comme Ekitike, aligné en pointe suite à la blessure de Mbappé.

Le XI probable de l'OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Malinovskyi, Guendouzi - Sanchez (ou Vitinha).

Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Nuno Mendes - Ruiz, Verratti, Vitinha - Neymar (ou Soler) - Messi, Ekitike

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - PSG ?

Les bookmakers ont tranché. Pour ce huitième de finale de Coupe de France, OM - PSG, ce sont les hommes de Christophe Galtier sont favoris pour s'imposer face aux Phocéens au stade Vélodrome. En face, les Marseillais sont donc outsiders pour l'emporter à domicile face aux Parisiens. Découvrez les cotes des différents bookmakers :