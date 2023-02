Pourquoi Manchester City risque l'exclusion de la Premier League ?

Le champion en titre Manchester City a été lundi 6 février renvoyé par la Premier League devant une commission indépendante pour des raisons de non-respect financières.

Racheté en 2008 par Abu Dhabi United Group pour 260 millions d'euros, le club de Manchester City est depuis devenu un club référence dans le monde du football. Grâce à ce rachat, les Skyblues ont pu investir massivement sur le marché et devenir le "club à battre" en Premier League. Mais à quel prix ?

L'actuel second du championnat d'Angleterre est menacé d'être exclu. Le club est suspecté de multiples infractions aux règles financières (une centaine). Parmi elles, celle de ne pas avoir respecté "les détails de la rémunération" de l'ex entraîneur Roberto Mancini (2009-2013). Si le club s'est, lundi 6 février, "félicité de l'examen de cette affaire par une commission indépendante", les Mancuniens risquent une perte de points comme la Juventus de Turin en Italie, rétrogradé à la dixième place de Série A au moment de la perte des 15 points.

Quelles conséquences sportives ?

Une sanction telle que l'exclusion de la Premier League serait très problématique pour Manchester City qui a confié les rênes de l'équipe en 2016 à Pep Guardiola. Le manager espagnol a construit et bâti une équipe qui a pour ambition de remporter la Ligue des Champions. Sur la scène nationale, le club a imposé son hégémonie et son style avec six titres de champion d'Angleterre entre 2012 et 2022. Ce dernier avait néanmoins averti ses patrons en menaçant de quitter le club en cas de "mensonge". "Si vous m'avez menti, le lendemain je ne suis plus là, je partirai et je ne serai plus votre ami", a-t-il menacé en mai 2022.

Concrètement, en attendant les conclusions, Manchester City risque :

Un retrait de points

Une exclusion de la Premier League

Des titres reniés

Une exclusion des compétitions européennes

Une exclusion du marché des transferts

Des énormes amendes

Manchester City, récidiviste

Déjà amendé en 2014 à hauteur de 60 millions d'euros dont 20 ferme pour violation du fair-play financier, le club mancunien a déjà été confronté à ce genre de difficultés. Ils ont même failli être exclu de toute compétition européenne en 2020. Toutefois le Tribunal arbitral du sport a annulé la sanction. Désormais le club espère se sortir une nouvelle fois de cette affaire complexe et devra attendre la décision de la commission indépendante pour connaître le verdict.