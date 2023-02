Devant au score face au Deportivo la Corogne à la mi-temps avec 3 buts d'avance (3-0), le PSG semblait à l'abri ce 7 mars 2001 lors d'une 5e journée de la 2e phase de la Ligue des Champions.



A partir de la 56e minute, le match bascule totalement. Bien avant Messi, Neymar et Sergi Roberto un soir de 2017, c'est l'Uruguayen Pandiani qui endosse le costume de bourreau. L'Uruguayen fait douter le PSG avec un but de la tête. Puis un second. Et un troisième en fin de rencontre. Tristan y est également allé de son but de la tête... Dépassé dans le domaine aérien, bousculé par un coaching défensif de Luis Fernandez, le PSG s'effondre et perd 4-3.