"Monaco - PSG : heure, compos... Les infos du choc"

Monaco - PSG. Premier choc de la 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco avant le retour de la Ligue des Champions. Découvrez toutes les informations de cette rencontre au sommet.

Alors que le Paris Saint-Germain s'est incliné mercredi face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France, les Parisiens vont à Monaco lors de la 23e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux à trois jours d'un des matchs les plus importants de la saison avec le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Si Neymar et ses coéquipiers disposent d'un matelas favorable en tête du championnat (huit points - NDR), aborder la C1 avec une victoire à Monaco serait une bonne chose. Pour cette grande affiche, Christophe Galtier sera privé de plusieurs joueurs majeurs, à commencer par Kylian Mbappé (cuisse), Lionel Messi (lésion musculaire) et Marco Verratti (hanche) notamment. En conférence de presse, l'entraîneur parisien est revenu sur les blessures du moment mais également sur le match compliqué qui attend ses joueurs en Principauté : "La même qu'à Marseille. Avec un bloc équipe qui joue assez haut, avec beaucoup de joueurs sur le plan offensif. Il y a 4-5 joueurs qui peuvent jouer devant. On va avoir un match difficile mais j'espère qu'on va leur rendre difficile. Et montrer un autre visage qu'à Marseille."

Du côté monégasque, Axel Disasi et ses coéquipiers ont l'occasion de recoller sur Lens et l'OM en cas de succès. Une opportunité que Monaco ne veut pas laisser passer. Privé de Vanderson (genou) et Malang Sarr (hanche), Philippe Clement s'attend à une réaction d'orgueil des Parisiens : "Je ne suis pas dans le vestiaire parisien. C'est vrai que les grandes équipes qui perdent un match ont toujours une réaction derrière. En ce sens, ce résultat est peut-être moins bien pour nous mais ce sera à nous de faire notre match, et on verra ce que Paris fera et comment ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont mettre une défense à 5 ou 4 ? Certains joueurs vont-ils être présents ou pas ? Une chose est sûre, on est uniquement concentré sur nous."

À quelle heure débute Monaco - PSG ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 23e journée de Ligue 1 opposant Monaco à Paris est prévu samedi 11 février à 17h00 au stade Louis II de Monaco. Clément Turpin sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Amazon Prime Video diffusera le rencontre entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain.

Si vous souhaitez regarder la rencontre du championnat de France entre l'ASM et le PSG sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain ?

Monaco : Nübel (G) - Aguilar - Disasi - Maripan - Caio Henrique - Fofana - Camara - Diatta - Minamino - Golovin - Embolo.

Paris : Donnarumma (G) - Hakimi - Marquinhos - Danilo - Bernat - Ruiz - Verratti - Zaire-Emery - Soler - Neymar - Ekitike.

Quels sont les pronostics de Monaco - PSG ?