"Reims - Troyes : grosse sanction pour l'ESTAC Troyes, les moments clés du match"

La supériorité du Stade Reims se retrouve dans les chiffres : à l’issue de cette partie, la possession de balle est à son avantage (59% contre 41% pour ESTAC Troyes). Le Stade Reims s’est également procuré le plus d’opportunités sérieuses avec 10 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes et l’emporte donc plutôt logiquement (4-0) dans ce match.

16:51 - Coup franc très intéressant en faveur du Stade Reims !

90ᵉ. Voilà la balle du chaos ! Alors que nous en sommes aux dernières minutes de la partie au Stade Auguste Delaune, Jeremie Pignard siffle une faute contre les Troyens qui se retrouvent acculés dans les derniers mètres et vont devoir éviter de décrocher encore un peu plus au score. Un nouveau but commencerait à faire désordre à ce moment du match.