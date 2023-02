"Nantes - Lorient : le FC Nantes fait le job, le résumé de la rencontre"

L’avantage final au score (1-0) du FC Nantes est plutôt logique au regard des chiffres disponibles au terme de ce match. Les Nantais ont en effet un léger avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (5 tirs contre 4 pour le FC Lorient ).

18:55 - Nouveau coup franc qui va permettre au FC Lorient de se dégager dans ses 30 mètres

90ᵉ. Le FC Lorient obtient un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre de se relancer et d'éviter d'encaisser un nouveau but (1-0) dans cette 2e mi-temps. Un coup de pied arrêté précieux pour les Lorientais à une poignée de minutes de l'issue de la rencontre !