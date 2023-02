"DIRECT. Lyon - Lens : Lacazette frappe encore, le match en live"

LYON - LENS. FOOTBALL. Les Lyonnais ont pris l'avantage sur le RC Lens grâce à leur capitaine Alexandre Lacazette. Vivez en direct en notre compagnie le match entre l'OL et les Lensois ce dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:25 - Quel coup de canon de Machado ! Quel but de Machado pour le RC Lens ! Sur un centre venu de la droite, Sotoca dévie en retrait. Au deuxième poteau, Machado réalise la bonne course pour reprendre en première intention et envoyer le ballon dans la lucarne opposée... 1-1 entre l'OL et Lens à cinq minutes de la mi-temps.

21:24 - Deiver Machado égalise au Groupama Stadium (1-1) ! Egalisation à la 39e minute de jeu au Groupama Stadium ! Deiver Machado remet son équipe dans le match dans cette 1e mi-temps face à l'Olympique Lyonnais. Le tableau d'affichage passe à 1 à 1 dans cette confrontation !

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

21:22 - Tagliafico tente sa chance A moins de trente mètres du but de Lens, Nicolas Tagliafico tente sa chance et frappe en force mais son tir est contré par un joueur lensois, ce qui permet à Brice Samba de facilement s'en saisir.

21:19 - Fofana manque sa tête ! Voilà la première vraie opportunité pour Lens ! Sur un super centre de Le Cardinale depuis l'aile droite, Fofana reprend de la tête au deuxième poteau devant les six mètres mais envoie le ballon au-dessus du but lyonnais...

21:17 - L'OL en confiance Loin d'être brillants dans le jeu, les Lyonnais ont su prendre l'avantage sur leur première occasion et paraissent avoir pris confiance grâce à ce but de Lacazette. Ils peuvent maintenant laisser venir un peu plus encore les Lensois...

21:13 - 14e but de la saison pour Lacazette Alexandre Lacazette vient d'inscrire son 14e but de la saison en Ligue 1 ce soir face à Lens. Derrière Balogun (15 buts), il est à égalité avec Ben Yedder et David, devant Mbappé (13) et Embolo (12).

21:10 - Lacazette délivre l'OL Alexandre Lacazette n'a eu besoin que d'une occasion pour marquer ! Bien trouvé dans la surface par une passe superbe de Rayan Cherki, le capitaine lyonnais trompe Brice Samba d'une frappe croisée puissante dans un angle fermé. C'est superbe et ça fait 1-0 pour l'OL.

21:08 - Ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais (1-0) ! Nous en sommes à 1 à 0 au Groupama Stadium ! L'Olympique Lyonnais ouvre la marque à la 23e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de Alexandre Lacazette. Les Lensois sont obligés de réagir !

21:06 - Lacazette frappe dans le mur Alexandre Lacazette se charge lui-même de frapper ce coup franc qu'il avait obtenu. Le capitaine lyonnais tire directement dans le mur et la défense de Lens écarte le danger.

21:05 - Bon coup franc pour l'OL Alexandre Lacazette obtient un coup franc bien placé, quoiqu'un peu excentré, en faveur de l'OL, à l'expérience. Le ballon est posé à l'entrée de la surface, sur le côté droit en face de la cage de Lens.

21:02 - L'OL va mieux, mais.. Après un premier quart d'heure difficile passé à courir après le ballon dans les pieds lensois, les Lyonnais évoluent un peu plus haut et touchent plus le cuir. Sans toutefois parvenir à s'organiser offensivement et à inquiéter Brice Samba, le gardien de Lens.

20:59 - Lukeba récolte le premier carton jaune du match Castello Lukeba commet une grosse faute sur Danso après un tacle mal maîtrisé suite à une perte de balle de Rayan Cherki au milieu. Le jeune défenseur lyonnais écope du premier carton jaune de la rencontre.

20:56 - Lovren fait faute sur Sotoca Dejan Lovren est sanctionné par M. Wattellier pour avoir laissé traîner son coude dans la tête de Sotoca sur un duel aérien. Le défenseur croate échappe au carton jaune.

20:54 - Fin de la grève pour les supporters lyonnais Après un début de match silencieux pour protester contre la direction sportive de l'OL, les deux kops lyonnais ont mis fin à cette grève et poussent derrière leurs joueurs désormais.

20:51 - Lopes sauvé par un hors-jeu Lancé sur le côté gauche en profondeur, Machado échappe à la défense lyonnaise et voit Lopes sortir très loin de son but. Il parvient à éviter le gardien lyonnais mais s'écroule. Heureusement pour l'OL et son gardien, le latéral gauche lensois est signalé logiquement en position de hors-jeu.

20:48 - Ambiance étrange au Groupama Stadium Ce match entre Lyon et Lens débute dans une ambiance assez étrange puisque les deux kops de supporters lyonnais ne chantent pas, pour protester contre la direction sportive du club lyonnais.

20:45 - Eric Wattellier donne le coup d'envoi de Lyon - Lens à Lyon ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens, comptant pour la 23e journée, a été donné par Eric Wattellier, au Groupama Stadium.

20:41 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Olympique Lyonnais et du RC Lens pénètrent sur la pelouse du Groupama Stadium ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants par M. Wattellier, l'arbitre de cette dernière rencontre de la 23e journée de Ligue 1.

20:38 - Le RC Lens dans le doute Le RC Lens n’a remporté aucun de ses 3 derniers matchs de Ligue 1 (deux matchs nuls pour une défaite), sa plus longue disette depuis novembre-décembre 2021 (3 matchs nuls pour 3 défaites). Les Lensois ont rétrogradé à la quatrième place du classement après les victoires de Monaco (contre le PSG) et de l'OM (à Clermont) samedi et sont sous pression avant ce match à Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

20:32 - Lens s'était imposé à l'aller Le RC Lens avait battu l'Olympique Lyonnais (1-0) lors de la phase aller, le 2 octobre 2022. Mais il avait fallu attendre la 82e minute et un penalty transformé par Sotoca pour voir les Lensois prendre l'avantage à Bollaert. Mais Lyon a remporté 10 de ses 12 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 au 21e siècle et reste sur trois matchs sans défaite en L1, sa meilleure série lors de cette saison 2022/23 depuis ses cinq premières rencontres de la saison (4 victoires pour 1 match nul).

20:24 - Laurent Blanc absent du banc de l'OL Selon le diffuseur Prime Video, Laurent Blanc ne sera pas présent sur le banc de l'OL face à Lens ce dimanche soir pour la clôture de la 23e journée de Ligue 1. L'entraîneur de Lyon est malade et n'est pas en mesure de coacher ses joueurs. Il est remplacé par son adjoint Franck Passi pour cette rencontre.

20:16 - Lens: Fulgini à nouveau titulaire Du côté du RC Lens, Angelo Fulgini est titulaire pour la deuxième fois de suite dans le 3-4-3 de Franck Haise, en compagnie d'une autre recrue du mercato hivernal, Adrien Thomasson. Florian Sotoca débute lui devant, préféré à Loïs Openda au poste d'attaquant axial. Le onze de départ de Lens: B. Samba - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, A. Samed, S. Fofana, Machado - Thomasson, Fulgini - Sotoca.

20:08 - Lyon: Blanc change de système Laurent Blanc a décidé de changer de système et de passer du 4-4-2 losange au 3-4-3 pour affronter des Lensois qui évoluent dans ce système. Lukeba en profite pour intégrer l'axe de la défense en compagnie de Lovren et Diomandé. Kumbedi remplace Gusto dans le couloir droit. Lepenant fait les frais de cette décision du coach lyonnais et débute sur le banc. Le onze de départ de l'OL: Lopes - Lukeba, Lovren, Diomandé - Kumbedi, Tolisso, Caqueret, Tagliafico - Cherki, Lacazette, Barcola.

20:00 - Lens mis sous pression par l'OM et Monaco Après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France jeudi à Lorient, les Lensois sont restés en Bretagne pour mieux récupérer avant de se rendre à Lyon samedi en vue de ce choc de la 23e journée de Ligue 1. Une façon pour Franck Haise, le manager général, de couper la routine alors que le club artésien dispute ce soir son 5e match en seulement 14 jours. Mis sous pression par les victoires de l'OM et de Monaco ce week-end, les Lensois pointent à la quatrième place du classement avant le coup d'envoi au Groupama Stadium. Ambitieux, ils ne veulent pas s'en contenter et espèrent bien l'emporter ce soir.