"DIRECT. PSG - Bayern : Coman fait très mal à son ancien club, suivez le match en live"

Joshua Kimmich s'approche de la surface de réparation et tente une frappe lointaine mais qui passe largement au-dessus.

Kylian Mbappé fait son grand retour et fait déjà son entrée dans ce PSG - Bayern. Il remplace Carlos Soler alors que Fabian Ruiz remplace le jeune Warren Zaïre-Emery.

Gianluigi Donnarumma n'est pas complètement innocent sur la reprise au sol de Coman sur le but bavarois dans ce PSG - Bayern.

Kingsley Coman inscrit le premier but pour le Bayern Munich , avec l'aide de Alphonso Davies, à la 53e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich est désormais lancé : le tableau d'affichage passe à 0 à 1 au Parc des Princes !

Le début de la deuxième période est bien meilleur que la première période pour le PSG. Zaïre-Emery déborde et centre vers Neymar qui est contré par la défense bavaroise. Le Parc pousse son équipe.

Benjamin Pavard, déjà averti dans ce PSG - Bayern, est coupable d'une faute sur le latéral portugais mais l'arbitre fait signe qu'il ne donnera pas de second carton jaune.

La 2e mi-temps démarre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, à Paris, où Michael Oliver donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0.

Kylian Mbappé s'est échauffé durant la pause de ce PSG - Bayern et pourrait donc faire son entrée dans la deuxième période pour éventuellement exploiter des situations de contre.

Le Bayern Munich manque de réalisme : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est en effet indiscutablement en faveur du Bayern Munich (61% contre 39% pour le Paris Saint-Germain), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre rien du tout (!) pour le Paris Saint-Germain, mais nous en sommes à 0-0.

Lionel Messi s'élance mais sa frappe est repoussée par le mur. On va en rester là dans cette première période de PSG - Bayern.

Après un centre repoussé dans l'axe, Kimmich tente une frappe puissante à ras de terre mais Gianluigi Donnarumma se couche bien sur le cuir et rassure sa défense dans ce PSG - Bayern.

Coman cherche Goretzka au premier poteau mais Sergio Ramos veille au grain et repousse en corner. La physionomie de ce PSG - Bayern est linéaire et les Parisiens n'y arrivent pas du tout.

Lionel Messi tente une première percée dans la moitié de terrain adverse mais Pavard revient bien et tacle dans les pieds de l'Argentin.

Eric Choupo Moting est trouvé sur un centre au second poteau mais sa tête, déviée par Mendes, flirte avec le poteau gauche de Donnarumma. C'est la première grosse occasion de ce PSG - Bayern.

21:28 - La frappe de Coman s'envole

L'ancien Parisien hérite d'un ballon aux abords de la surface parisienne après un corner repoussé et frappe de demi-volée mais ça passe largement au-dessus des cages parisiennes. Les Allemands tentent de plus en plus dans ce PSG - Bayern.