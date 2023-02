"Bruges - Benfica : désillusion pour le FC Bruges en 8e de finale, le résumé de la rencontre"

L’avantage au score (0-2) du Benfica Lisbonne est plutôt logique au regard des chiffres proposées à l’issue de ce 8e de finale. Les Lisboètes ont en effet eu un petit ascendant en termes de possession de balle (47%-53%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (3 tirs contre 1 pour le FC Bruges).

90ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Davide Massa rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé au Benfica Lisbonne. Le score reste inchangé au Stade Jan Breydel !

22:51 - Davide Massa fait appel à la VAR

90ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Davide Massa a un doute sur le dernier fait de jeu et fait appel à la VAR.