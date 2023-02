"Dortmund - Chelsea : heure, compos... Les infos du match"

Dortmund - Chelsea. Choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Chelsea se déplace en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund dans le bouillant Signal Iduna Park. Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

Après les deux premières confrontations hier soir, place à deux nouvelles affiches dont Dortmund - Chelsea. Les Blues se déplacent en Allemagne dans la bouillante enceinte du Signal Iduna Park pour affronter le Borussia Dortmund. Pour cette affiche, Graham Potter sera privé de N'Golo Kanté, Christian Pulisic, Armando Broja et Edouard Mendy alors que Wesley Fofana, Mateo Kovacic, Denis Zakaria, Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly sont incertains. En conférence de presse, l'entraîneur londonien a annoncé la couleur : "Nous avons la capacité de battre Dortmund mais c'est aussi une très bonne équipe, qui peut aller chercher un résultat, et il faut le comprendre, pour aller à Dortmund avec humilité, avec respect, et essayer d'aller chercher un résultat."

Du côté allemand, alors qu'Edin Terzic doit faire sans Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Abdoulaye Kamara et Mateu Morey pour la réception des Blues, le coach du BVB a loué la qualité de son adversaire : "Nous affrontons une équipe de grande qualité, l'une des meilleures au monde ces vingt dernières années. Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif, mais Chelsea reste une équipe de top niveau. Chacun de leur joueur est un joueur clé. Ils ont sur le banc des joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions il y a deux ans. Ils ont recruté six joueurs en janvier, mais n'ont pu en ajouter que trois sur leur liste pour la C1."

À quelle heure débute Dortmund - Chelsea ?

Le coup d'envoi du huitième de finale aller de Ligue des Champions opposant Dortmund à Chelsea est prévu mercredi 15 février à 21h00 au Signal Iduna Park de Dortmund (Allemagne). L'Espagnol Jesús Gil Manzano sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne suivre Dortmund - Chelsea ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions, Canal + et RMC Sport 1 diffuseront la rencontre entre le Borussia Dortmund et Chelsea.

Si vous souhaitez regarder le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et Chelsea sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du Borussia Dortmund et de Chelsea ?

Dortmund : Kobel (G) - Ryerson - Hummels - Schlotterbeck - R.Guerreiro - Bellingham - Can - Adeyemi - Reus - Brandt - Haller.

Chelsea : K.Arrizabalaga (G) - R.James - T.Silva - Koulibaly - Chilwell - Loftus-Cheek - Fernandez - Mount - Félix - Mudryk - Havertz.

Quels sont les pronostics de Dortmund - Chelsea ?