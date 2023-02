"Dortmund - Chelsea : plus efficace, le BVB prend l'avantage"

Merci à tous d'avoir suivi le live de Dortmund - Chelsea. Pour rappel, les Allemands se sont imposés après un but de Karim Adeyemi. On se retrouve bientôt sur L'Internaute.com pour d'autres actualités.

Si les Blues sont en danger après avoir perdu ce soir à Dortmund (1-0), les joueurs de Graham Potter peuvent s'en vouloir. En effet, João Felix a trouvé la barre transversale en première période sans oublier le sauvetage d'Emre Can. De nombreuses occasions où les Londoniens auraient pu ouvrir le score ou égaliser. Après un rush d'Adeyemi qui a ouvert le score, le BVB a été plus efficace, prenant ainsi l'avantage au score avant la confrontation retour qui s'annonce tendue.

23:30 - Une deuxième période hachée

Si la première mi-temps a été plutôt calme en terme de fautes, le retour des vestiaires a été marqué par un engagement plus âpre et un jeu plus haché. En témoigne les huit cartons jaunes (dix au total) distribués par l'arbitre de la rencontre, Jesus Gil Manzano.