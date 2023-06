Julie Debever : elle a annoncé sa retraite ! Quel est le parcours de la footballeuse qui participe à l'épreuve d'orientation de Koh Lanta ?

La candidate de Koh Lanta Julie Debever est aussi... footballeuse professionnelle. Portrait de la candidate qui participe à l'épreuve d'orientation.

Koh Lanta est sur les antennes de TF1 depuis mardi 21 février 2023. Et parmi les candidats, une candidate est un peu plus connue que les autres. Une certaine Julie Debever. Footballeuse professionnelle à la ville, Julie Debever est passée par le FC Fleury, mais a également évolué à l'Inter Milan et compte à son actif une participation à la Coupe du monde 2019 avec l'équipe de France dirigée par Corinne Diacre. Mais pour Julie Debever, participer à Koh Lanta relevait jusqu'ici, comme pour de nombreux candidats, du rêve d'enfance. "C'est une histoire de fan, une émission qui me plaît depuis des années", a témoigné dans les colonnes de Ouest France l'athlète. Elle estime avoir réalisé "son second rêve", le premier étant bien sûr sa carrière de footballeuse.

Après "10 ans de candidature", Julie Debever a retrouvé dans cette aventure "l'esprit d'équipe, le partage de valeurs autour d'une pratique sportive qui est [s]on quotidien. L'inconnu", est ce qui l'a caractérise. La joueuse du FC Fleury a pleinement vécue cette expérience et s'est énormément investie. Elle a par exemple avoué "beaucoup travailler ses lettres" dans son dossier de candidature avant de tout donner pendant le jeu.

Alors qu'elle participera à l'épreuve d'orientation mardi 6 juin, Julie Debever a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle mettait un terme à sa carrière de footballeuse professionnelle. "Il s'agit d'un moment particulier dans ma vie car il conclut une carrière très riche (...) Le football m'a procuré des joies incroyables, des souvenirs magiques et des moments inoubliables qui sont encrés en moi pour toute la vie. Alors, au moment de faire le bilan de ma carrière, je n'ai aucun regret mais dans la vie, quand on vieillit on se rend compte que parfois aimer, c'est lâcher prise.

Coeur, sueur, honneur, c'est ce que vous m'avez demandé dans chacun de mes clubs et c'est ce que j'ai donné et le football me l'a bien rendu. Un immense MERCI à tous les clubs dans lesquels je suis passée, présidents, dirigeants, aux entraîneurs qui m'ont permis de comprendre que personne n'est plus grand que le club, à mes coéquipières avec qui l'aventure humaine a été extraordinaire, toute ma famille qui a été d'un soutien inconditionnel et pour qui l'annonce doit être compliquée et enfin, VOUS, les supporters sans qui le football ne pourrait exister de cette manière."

Comment son club a-t-il pris la nouvelle de sa sélection pour Koh Lanta ?

Dans les colonnes de Ouest-France, Julie Debever n'a pas caché la difficulté de gérer une saison sportive et une sélection dans une émission comme Koh Lanta. "Ce n'est jamais simple de gérer ce genre de situation", a-t-elle commencé, avant de souligner que son âge avait beaucoup joué. "Ça aurait été très différent si j'avais 23 ans. Là, à 34 ans, je suis sur une fin de carrière, potentiellement sur mes six derniers mois. Donc le discours a été différent", a-t-elle expliqué, soulignant que le FC Fleury a été particulièrement "attentif à ce rêve [qu'elle avait] depuis longtemps".

Une famille baignée dans le football

Julie Debever est née à Marcq-en-Barœul dans les Hauts-de-France. Elle a entrepris une carrière de footballeuse professionnelle et évolue désormais au sein du FC Fleury 91, en région parisienne. La joueuse a dès son enfance, côtoyé le monde du football. Son père a pratiqué ce sport en tant que gardien de but et son frère Anthony est actuellement dans la division Régional 1 à l'AC Cambrai. A 34 ans, la joueuse a dorénavant entamé sa 18e saison dans le milieu professionnel.

L'équipe de France en consécration

La défenseuse s'est révélée au FCF Hénin-Beaumont en 2005. Elle y est restée jusqu'en 2011 avant de rejoindre une saison le FCF Juvisy où elle a été vice-championne de France. Après elle a connu l'AS Saint-Etienne avec lequel elle a été finaliste de la coupe de France en 2013. Son passage à l'EA Guingamp entre 2015 et 2019 lui a valu le droit d'être sélectionnée par Corinne Diacre lors de la Coupe du Monde de football en France en 2019. Elle avait disputé son premier match sous le maillot bleu à Geoffroy Guichard en 2018. Le parcours des Françaises s'est néanmoins stoppé au stade des quarts de finale, défaites par les Etats-Unis 2-1. Elle ne compte à ce jour que trois sélections avec l'Equipe de France.

L'Inter Milan une parenthèse enchantée

Sa vie a pris un tournant lorsqu'elle a quitté le sol français en 2019. Elle a intégré l'Inter Milan et y a rencontré l'amour. Julie Debever entretient dorénavant une relation avec son ex-coéquipière, l'attaquante Italienne Régina Baresi. En Italie, elle a joué 22 rencontres.

Un salaire proche de 2 000 €

Selon des estimations de L'Equipe, en 2022 le club de Fleury rémunère en moyenne 2 000€ brut ses joueuses. Il ne s'agit pas du salaire le plus bas chez les femmes. A Guingamp, à l'époque, Julie Debever avait un salaire d'environ 1 600€ brut par mois. Lyon, le plus grand club de football féminin se détache en tête avec environ 12 000€.