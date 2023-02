Arsenal - Manchester City : chaîne, heure, compos... Toutes les infos

En match en retard de la 12e journée de Premier League, ce mercredi 15 février, Arsenal, leader du championnat d'Angleterre, accueille son dauphin, Manchester City, à l'Emirates Stadium. Un choc cinq étoiles.

La Ligue des Champions, mais pas que ! En cette semaine européenne, la Premier League en profite également pour rattraper des rencontres, et pas n'importe laquelle : Arsenal - Manchester City. Leaders de Premier League, les Gunners ont l'occasion de créer un écart avec son dauphin. Un match qui signifie aussi les retrouvailles entre Mikel Arteta et Pep Guardiola. Le premier a été l'adjoint du second pendant de longues années. "Je préfèrerais (rivaliser) contre quelqu'un d'autre, parce que je ne veux que le meilleur pour lui, a avoué l'entraîneur du club londonien. Quand on est à la lutte avec quelqu'un comme lui, il y a quelque chose qui interfère. Mais c'est comme ça, c'est notre défi."

Avec trois points de retard sur les pensionnaires de l'Emirates Stadium, Manchester City aura une pression supplémentaire au moment d'aborder ce choc, ce mercredi 15 février. "C'est la meilleure équipe de la ligue en ce moment, a avoué Pep Guardiola. Ils sont engagés et pointus. Ce sera une grande, grande bataille. Il va falloir être prêt."

Pour la 12e journée de Premier League, en match en retard, ce mercredi 15 février, l'Emirates Stadium accueille un alléchant Arsenal - Manchester. Le coup d'envoi de ce choc sera donné à 20h30 par M.Taylor.

La composition probable des Gunners pour Arsenal - Manchester City : Ramsdale - Zinchenko, Gabriel, Saliba, White - Partey, Xhaka, Odegaard - Martinelli, Saka, Nketiah.

La composition probable des Citizens pour Arsenal - Manchester City : Ederson - Laporte, Dias, Walker - Grealish, Gundogan, Rodri, Mahrez - Silva, De Bruyne - Haaland.