Le FC Barcelone accusé d'avoir payé un arbitre 1,4 million

Ce mercredi 15 février, plusieurs médias espagnols indiquent que le Barça fait l'objet d'une enquête pour des versements "occultes" à la société d'un ancien arbitre espagnol pendant trois saisons.

Le FC Barcelone dans la tourmente. Une information de As et de la Cadena Ser indique qu'une enquête est ouverte sur des versements à une société détenue par José María Enríquez Negreira, ancien arbitre, pendant trois saisons entre 2016 et 2018. L'information a été découverte à la suite d'un contrôle fiscal et une taxation d'1,4 million d'euros à la société DASNIL.

Au courant de l'affaire, le club espagnol a publié un communiqué ce mercredi 15 février. Le club explique avoir fait appel aux services d'un consultant technique externe pour les "rapports liés à l'arbitrage" et indique qu'il s'agit d'une "pratique courante". Selon les informations dévoilées, la somme se répartit en trois versements :

en 2016 : 532 768,02 euros

en 2017 : 541 752 euros

en 2018 : 318 200 euros

Josep Maria Bartomeu indique que la pratique était active à son arrivée et remonte à 2003. Sandro Rosell, prédécesseur de Bartomeu a confirmé l'information alors que Joan Laporta s'est refusé à tout commentaire. D'après les informations de la Cadena Ser, le travail d'Enríquez Negreira consistait à conseiller verbalement le club du Barça. Javier, son fils et administrateur de la société, a confirmé avoir facturé des conseils oraux et soutient avoir remis des rapports spécifiques aux responsables du club. Ils ont tous les deux témoigné devant la justice, comme d'anciens cadres du Barça, qui a ont assuré que les factures correspondaient à des "rapports argumentés". Devant l'agence des impôts, l'ancien arbitre a insisté sur le fait que "tout était neutre"...