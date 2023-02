Barcelone - Manchester United diffusé gratuitement sur la chaîne Twitch de Domingo, comment le suivre ?

Une affiche digne de la Ligue des champions est au programme des barrages de la Ligue Europa entre Barcelone et Manchester, diffusé gratuitement sur la chaîne Twitch de Domingo.

Un coup de communication habilement réalisé. Ce jeudi 16 février, alors que trois clubs français sont engagés pour les barrages de la Ligue Europa (Juventus - Nantes / Bayer Leverkusen - Monaco / Shakhtar - Rennes), la plus belle affiche est sans aucun doute Barcelone - Manchester United. Si la rencontre sera diffusée en intégralité sur les chaînes de RMC Sport, le groupe a décidé de diffuser gratuitement la rencontre sur la chaîne Twitch du streamer Domingo.

Présent au Camp Nou, celui qui est suivi par 1,6 million de followers sur la plateforme, va commenter la rencontre en compagnie d'Amine et Wiloo, deux autres streamers et fans de foot. Pour rappel, Amine avait organisé il y a quelques mois le Eleven All Stars, un match France - Espagne entre streamers depuis le Stade Jean Bouin qui avait été suivi par 1,1 million de spectateurs sur la plateforme. La rencontre sera donc à suivre gratuitement dès 18h sur la chaîne Twitch de Domingo.