Juventus - Nantes : chaine, compos probables... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de cette grande affiche de l'Europa League entre la Juventus Turin et le FC Nantes qui se déroulera ce jeudi 16 février à 21h.

La Juventus Turin vit une saison compliquée. Après avoir été éliminés de la Ligue des champions et reversés en Europa League, les Bianconeri ont réussi à se mêler à la lutte pour l'Europe en Championnat. Mais ils ont été ensuite sanctionnés de 15 points de pénalité à cause d'une affaire de transferts douteux. Une sévère sanction qui les a fait dégringolés au classement. Ils sont actuellement 9e à 10 points de l'Europe. "Nous devons montrer à Nantes le maximum de respect, comme à n'importe quel autre rival, en nous battant pour des centimètres et en étant une vraie équipe", a déclaré Massimiliano Allegri.

En face, le FC Nantes joue une affiche de gala à l'occasion de ce 16e de finale de l'Europa League. L'actuel 13e de Ligue 1 est parvenu à se hisser à la 2e place de son groupe lors des phases de poules de la compétition à l'issue de la dernière journée et une victoire sur la pelouse de l'Olympiakos (2-0). "Nous sommes les nains de cette compétition", a avoué Antoine Kombouaré qui compte certainement se servir de cet argument pour galvaniser son équipe.

A quelle heure débute le match Juventus - Nantes ?

Le match Juventus - Nantes débutera à 21h ce jeudi 16 février. Il se déroulera au Juventus Stadium de Turin, en Italie.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Juventus - Nantes ?

Deux chaines diffuseront ce Juventus - Nantes. En effet, W9 et Canal+Foot retransmettront cette affiche des 16es de finale de l'Europa League. Le Portugais João Pinheiro sera l'arbitre de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Juventus - Nantes ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce Juventus - Nantes. La plateforme digitale de M6, 6Play, ainsi que celle de Canal+, MyCanal, diffuseront aussi la rencontre à condition de disposer d'un abonnement pour la seconde.

Quelles compositions probables pour Juventus - Nantes ?

La Juventus Turin a une infirmerie bien remplie et sera privée de Milik, Miretti, Peeters et Pogba pour la réception du FC Nantes alors que Bonucci et Cuadrado reviennent dans le groupe turinois. Pour cette rencontre, Massimiliano Allegri devrait s'appuyer sur une défense à trois. Voici le onze probable des Bianconeri : Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria - Vlahovic.

Pour le FC Nantes, Antoine Kombouaré devra composer sans Ignatius Ganago qui a vécu un drame familial avec la perte de sa fille en début de semaine. Merlin et Delort seront également absents pour cette affiche d'Europa League. Voici le onze probable des Canaris : Lafont - Centonze, Girotto, Pallois, Traoré - Chirivella, Sissoko - Blas, Mollet, Guessand - Mohamed.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Juventus - Nantes ?

Selon les sites de paris sportifs, la Juventus est favori face au FC Nantes. Sur Unibet, la Juve est à 1,33, le nul est à 4,75 et la victoire nantaise à 8,35. Sur Winamax, les Bianconeri sont à 1,36, le nul est à 5 et la victoire des Nantais est à 9.